Yeni İŞKUR iş ilanları yayınlandı! 4500 TL'ye işçi aranıyor...

Ülkemizde gün geçtikçe işsizler ordusuna onlarca yeni isim katılıyor. Üniversite mezunu işsizlerin sayısındaki artışla birlikte vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Hayat pahalılığının da eklenmesiyle beraber vatandaşlar iş arama sürecini hızlandırdı. İş arama sürecinde ise vatandaşların ilk ziyaret ettiği adres İŞKUR ofisleri ve kurumsal internet sitesi oldu. İŞKUR merkezlerinin önünde artan kuyruklarla birlikte iş ilanlarının yayınlanmasının hızı da arttı. Türkiye'deki iş gücü politikasının belirlenmesinde ve uygulanmasında liderlik eden İŞKUR, işsizlikle mücadelede aktif rol üstelenen bir kurum olarak karşımıza çıkar. Kurumun resmi web sitesi üzerinden belirlenen aralıklarla çeşitli sektör ve iş kollarına ilişkin ilanlar yayınlanmaktadır. İş arayan ve işvereni tek bir çatı altında toplayan İŞKUR, yayınladığı ilanlarla ile birlikte başvuru sayfasını da kullanıcıların hizmetine açıyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte, İŞKUR'un devamlı güncellenen iş ilanlarına dair merak edilen detaylar....

GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR? Çeşitli sektör ve iş kollarına ilişkin pozisyonlarda iş ilanları, kurumun sitesinde periyodik olarak yayınlanır. İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yayınlanan iş ilanlarını sistemde aktif iş arayan kaydı bulunan bütün vatandaşlar kolaylıkla görüntüleyebilir. İŞKUR'un internet sitesi üzerinden iş arayan kaydıyla sisteme giriş yapılmasının ardından açık iş ilanları sayfasına tıklanır.

Güncel iş ilanları sayfasına giriş yapılmasından sonra özel bir pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma adı varsa eklenmesi gerekir. Eğer özel bir ilan araması yapılmayacaksa; sayfanın üst kısmında bulunan arama bölümü boş bırakılmalıdır.

Sayfanın alt kısımlarında bulunan çalışma yeri, ülke, il ve ilçe seçeneklerine ilişkin boşluklar doldurulur.

Daha öncesinde yayınlanan bir ilan aramak isteniyorsa; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin ilgili boşluklara eklenmesi gerekir.

Öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgilerin girildiği kutucuklar doldurulmalıdır.

Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesinden sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" butonuna basılması şarttır.