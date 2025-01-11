Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak? Artık gözler banka hesaplarında... Murat Bal: 'Kanun gerekmezse' diyerek açıkladı

Milyonlarca emeklinin 2025 yılında ne kadar zam aldığı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 11,54; SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alırken; en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlendi. zam oranlarının belli olması sonrası maaş farklarının ne zaman yatırılacağı ise merak edilmeye başlandı.

CNNTÜRK'e konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, tablo üzerinden maaş farklarının ne zaman yatacağını anlattı. Bal, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam aldıklarını hatırlatarak asgari emekli maaşının 14 bin 467 lira olduğunu söyledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞ TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

Memur maaşının hesaplanmasında toplu sözleşmenin de dahil edildiğini kaydeden Bal, memur ve memur emeklisine yüzde 11,54 oranında zam geldiğini belirtti. İşte memur emeklisinin maaş tablo:

17 bin 587 lira olan memur emekli maaşına yüzde 11,54 oranında zam gelince 19 bin 616 lira

20 bin lira olan memur emekli maaşına yüzde 11,54 oranında zam gelince 22 bin 308 lira

25 bin lira olan memur emekli maaşına yüzde 11,54 oranında zam gelince 27 bin 885 lira

30 bin lira olan memur emekli maaşına yüzde 11,54 oranında zam gelince 33 bin 462 lira

35 bin lira olan memur emekli maaşına yüzde 11,54 oranında zam gelince 39 bin 39 lira

Bal, memur emekli maaşları için, "Geçtiğimiz yıl seyyanen zammı alamamışlardı. Bu sene de bakıyoruz, memur emeklisi maaşları, SSK ve Bağ-Kur maaşlarının yaklaşık yüzde 4,5 oranında altında kaldı. Memur emeklisi iki senedir daha az maaş alıyor"

Zam oranlarının belli olmasıyla beraber milyonlar maaş farklarının ne zaman yatacağını da merak ediyor. Bal, maaş farklarının ne zaman yatacağına ilişkin şu cümleleri sarf etti:



"Şu anda kanun çıkması gerekiyor, en düşük emekli maaşı için. Eğer memur emeklisi maaş oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş oranları ile eşitlenecekse yine bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer ki bu çerçeve geçerli olacaksa herhangi bir kanuna ihtiyaç yok"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödeme tarihleri 17'sinden itibaren başladığını hatırlatan Bal, "En düşük maaşlar için kanun bu aya yetişirse bu ay alırlar yetişemez ise maaş farklarını önümüzdeki ay alırlar" dedi.

İşte 2025 yılı Ocak ayında SSK, Bağ-Kur maaşlarının ödeme tarihleri:

SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

EMEKLİ SANDIĞINDAN MAAŞ ALANLAR İÇİN MAAŞ TARİHİ ŞÖYLE;

Emekli Sandığı (4C) Maaşı Ödeme Günleri

Emekli Sandığı maaşları, eğer ödeme günü cumartesiye denk geliyorsa cuma günü, pazar günü denk geliyorsa pazartesi günü ödeniyor.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI İÇİN AYLIK ÖDEME GÜNLERİ

Aşağıda, doğum tarihine göre maaş ödemelerinin hangi gün yapılacağı belirtilmiştir:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar: 5. gün