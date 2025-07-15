Yeni müşteriye 200 TL eskisine 400 TL! Avrupa'nın 4 katına çıktı, 1 yılda 190 milyon tane değişti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, 2024 yılının sonuna kadar Türkiye’de toplam 190 milyon numara taşıma işlemi gerçekleşti. Vatandaşların operatör değişikliği yapmasının nedeni ise fiyatlar. Aynı tarifeyi eski müşteriye yeni müşteriden iki kat fazla fiyata satan GSM operatörleri sadakatsiz müşteriler oluşturdu. Taahhüt süresi dolanlar, yüksek faturalarla karşılaştıkları için hat taşıyanlara uygun fiyat veren başka operatöre geçiyor. Bu sebeple Türkiye’de numara taşıma Avrupa’nın 4 katına çıktı.

400 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Ekonomim'in haberine göre, yeni müşteriye en düşük fatura ortalama 200 TL’ye sunulurken, eski müşterinin faturası ortalama 400 TL'ye kadar yükselebiliyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre ise, operatörlerin fiyat stratejilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Kısa vadede tüketici lehine gibi görünen bu tablo, uzun vadede hem hizmet kalitesini hem de altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

SEKTÖRDE REKABET ARTIYOR

Bir operatör markasının Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sektörde sert bir rekabet ortamının olduğunun altını çizerek yeni müşteri kazanmak için yapılan kampanyalara karşılık vermeleri gerektiğini kaydetti.

AVRUPA'NIN GERİSİNDEh

Mobil Kullanıcı Başına Ortalama Gelir oranı ise Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğu görülüyor. Mobil hizmetler yıllık bazda ortalama yüzde 76 artarak 130 liradan 230 liraya çıktı. Bu artışın nedeni kur farkları ve özellikle yüksek veri tüketimiyle gelen faturalı tarife büyümesiyle açıklanıyor.

FATURALI ABONELİKLER YÜKSELDİ

BTK’nın raporundan derlediğimiz bilgiye göre faturalı abonelerin sayısı faturasızlara kıyasla daha hızlı artıyor. Faturalı hat kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 15,8 yani 8,6 milyon kişi artarak, 62,9 milyon oldu. Faturalı aboneler, daha yüksek veri kullanımına sahip oldukları ve daha uzun süreli müşteri bağlılığı sundukları için operatörler tarafından daha fazla teşvik ediliyor. Artan mobil internet kullanımıyla birlikte, bol GB içeren internet paketleri (özellikle 10 GB ve üzeri) daha çok tercih ediliyor.