Yeni yıl öncesi yoğunluk: Zamdan etkilenmek istemeyenler akın etti! 990 TL'ye çıkacak...

1 Ocak'tan itibaren değerli kağıt bedellerinde artış olacak. Pasaport defteri 790 TL, kimlik değiştirme 130 TL, sürücü belgesi bedeli 990 TL'ye yükselecek. Bu zamdan etkilenmek istemeyenler de resmi dairelere gidiyor. Kimlik, ehliyet, pasaport çıkarmak, yenilemek isteyenler için bugün son gün.

Habertürk'te yer alan habere göre; nüfus müdürlüklerinde yeni yıl öncesi büyük bir yoğunluk var. Yoğunluğun sebeplerinden bir tanesi, yeni yılla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Resmi Gazete'deki o yeni fiyatlar. Daha çok vatandaşlar müdürlüklere, pasaport, kimlik ve sürücü belgesi için geliyor.

KİMLİK, PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ FİYATLARI ARTACAK

Öte yandan harçlar henüz açıklanmadı. Değerli kağıtların yani kimlik, sürücü belgesi kartı ve pasaport defterinin fiyatları yeni yılla beraber artacak.

2024 ocak ayı itibarıyla; pasaport kağıt bedeli, 790 TL, yeni kimlik veya değişim bedeli 130 TL, ancak 2024 yılında kimliğini kaybedenler için bedel 260 TL ve sürücü belgesi bedeli de 990 TL şeklinde olacak.

2024 ocak itibarıyla değerli kağıtlarda, defter bedellerinde yüzde 54'e yakın bir fiyat artışı olacağı için nüfus müdürlükleri son 1 haftadır ciddi yoğunluk yaşıyor.





