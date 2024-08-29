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Yeni yılla beraber araç muayenesine zam geliyor! Yeni ücret tarifesi uzman isim açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 11:02
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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç, araç muayene cezalardaki artış oranlarını açıkladı. Bingöl, ayrıca 2025'te daha yüksek vergilerin olacağını da aktardı.

Yeni yılla beraber araç muayenesine zam geliyor! Yeni ücret tarifesi uzman isim açıkladı

2025 yılında araç muayene ücretleri, mevcut 1.821 TL’den %45 artışla 2.641 TL’ye yükselecek. Bu artış, araç sahiplerinin yıllık bakımları için ayırması gereken bütçeyi artıracak.

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranının (YDO) bu artışların temelini oluşturduğunu hatırlatan Ozan Bingöl, vatandaşların 2025'te daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

YÜZDE 45 OLACAĞINI AÇIKLADI

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı açıklamada, 2025'te yapılacak zam oranlarının yüzde 45 civarında olacağını açıkladı. Ozan Bingöl, yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve araç muayene ücretlerindeki beklenen artışlara hakkında da rakam verdi.
IMEI kayıt ücretinin 45 bin 953 TL’ye çıkması, yurt dışından telefon almayı düşünen vatandaşların hayallerini suya düşüreceğe benziyor. Üstelik 2025 yılında zamlanan zadece IMEI ücretleri de olmayacak.

OTOMOBİL

TEK TEK YAZDI

Ozan Bingöl, yaptığı paylaşımda yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, araç muayene ücreti ve en düşük radar cezası gibi kalemlerdeki beklenen artışları açıkladı.

Bingöl'e göre artışlar şöyle yansıyacak: Yurt dışına çıkış harcı 500 liradan 720 liraya çıkacak IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya çıkacak Araç muayene ücreti 1.821 liradan 2 bin 641 liraya çıkacak En düşük radar cezası 1.506 liradan 2.185 liraya çıkacak

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Anahtar Kelimeler:
Araç Zam muayene
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