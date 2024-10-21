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Yeni yılla beraber tüm ücretler değişiyor... 2025 yılında kıdem tazminatı ne kadar olacak? İsa Karakaş hesapladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 07:28
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Yeni yıla sayılı zaman kala vatandaşlar asgari ücrete, memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilik planlaması yapan vatandaşlar ise 2025 yılında kıdem tazminatının üst sınırının ne kadar olacağını sorgulamaya başladı. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kıdem tazminatı için hesaplamalar yaptı.

Yeni yılla beraber tüm ücretler değişiyor... 2025 yılında kıdem tazminatı ne kadar olacak? İsa Karakaş hesapladı!

Emekli olmayı planlayan vatandaşlar yeni yılda kıdem tazminatının üst sınırının ne kadar olacağını merak ediyor. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanıyor. Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatının üst sınırı 35 bin 58 lira; temmuz zammı ile beraber 41 bin 828 lira olmuştu.

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde kıdem tazminatının 2025 yılında ne kadar artacağını hesaplayan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Karakaş, "İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır.

Buna karşın Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir" dedi.

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Şu anki kıdem tazminatını da hesaplayan Karakaş, şu şekilde bir hesaplama yaptı:

"Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;
Buna göre 1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 döneminde 35.058,58 TL olan üst sınır, 2024 Temmuz ayında memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak 41.828,42 TL’ye yükselmiştir. Böylece hâlen uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanı 31.12.2024 gününe kadar geçerli bulunmaktadır"

1 Ocak ve 30 Haziran 2025 dönemi için kıdem tazminatının güncelleneceğini ifade eden Karakaş, devlet memurlarına yapılan zam oranının belirleyici olacağını hatırlattı. Memur maaşlarının cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınarak güncellendiğini aktaran Karakaş, şunları aktardı:

"TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

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Buna göre temmuz+ağustos ve eylül ayları itibarıyla 3 aylık enflasyon farkı %8,93 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri kalmıştır.

2024-2025'teki memur maaşlarına zammı da içeren mali ve sosyal haklara ilişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10’luk oranlar uygulanmıştır. 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5’lik zam oranları uygulanacaktır. Üç aylık enflasyonun %8,93 oranında enflasyon rakamı bu durumda en son uygulanan %10’luk oranın altında kalmaktadır"

"ENFLASYON FARKI DA İLAVE EDİLECEK

Toplu sözleşmeden yüzde 6 oranında güncelleme geldiğini ifade eden Karakaş, "Bu oranın yanı sıra enflasyon farkı ortaya çıkarsa bu fark da ilave edilecektir. Hükûmetin revize edilen OVP’de öngörülen %41,5’lük enflasyon hedefine gelebilecek güncelleme %10’un altında kalmaktadır. Ancak son eylül verisiyle bu oranın tutmayacağı ortaya çıkmaktadır. Enflasyon beklentisinin yıl sonu itibarıyla %43’lerde olması kuvvetle muhtemel hâle geldi. Piyasa katılımcıları anket sonuçları da bu yöndedir. Bu bağlamda 2025/Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına azami %10’larda bir güncelleme beklemekteyim. Bu bağlamda kıdem tazminatı tavanı da %10 civarında bir artış olduğundan kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 TL’den 46.011,262 TL’ye yükselmiş olacaktır. Başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 5 bin TL civarında görünmektedir" dedi.

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Örneklerle durumu açıklayan Karakaş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Örneğin 65 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 41.828,42 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Örneğimizdeki özel sektör işçisinin tazminatı 31.12.2024 tarihi öncesinde emekli olması hâlinde 41.828,42 TL kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacaktır. 01.01.2025 tarihinden sonra emekli olması hâlinde ise tahmini 46 bin TL üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Böylece 2024 Ocak ayında emekli olan işçi Aralık ayında emekli olan aynı maaşa sahip işçiye göre her bir yıllık çalışması için yaklaşık 5 bin TL civarında daha fazla tazminata hak kazanacaktır. Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşımaktadır"

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Toplu Sözleşme
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