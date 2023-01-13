Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar

TÜİK'in enflasyon verisinin ardından enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir alkol, içki ve sigaradaki ÖTV güncelleme oranları da belli olmuştu. Alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yapılmıştı.
Bu gelişme sonrasında sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi.
İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.