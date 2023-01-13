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Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar

13.01.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 ile birlikte sigara ve alkoldeki ÖTV oranında yüzde 22,3'lük artış sonrası zamlar gelmişti. Sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam yapılmıştı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigaralarda indirime gidildiğini duyurdu. Aybaş yaptığı paylaşımda bir sigara firmasının ürettiği sigaralarda 1 TL'lik indirim yaptığını açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

Yeni yılla birlikte zamlanmıştı! Sigaraya indirim geldi, işte yeni fiyatlar

TÜİK'in enflasyon verisinin ardından enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir alkol, içki ve sigaradaki ÖTV güncelleme oranları da belli olmuştu. Alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yapılmıştı.

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BAZI SİGARALARDA 1 TL'LİK İNDİRİM

Bu gelişme sonrasında sigaraya bugüne kadar toplamda 4 TL zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile bazı sigara markalarında 1 TL indirim gerçekleştiğini söyledi.

EN DÜŞÜK SİGARA 32 TL'DEN SATILACAK

İndirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 35 TL'den satılacak.

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