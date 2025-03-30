Yeni Zelanda'nın para birimi nedir? Yeni Zelanda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Yeni Zelanda Güney Büyük Okyanus’ta yer alan bir ada ülkedir. Güney yarımkürede, Okyanusya coğrafi bölgesindeki Güney Pasifik adaları arasında, Avusturalya’nın yaklaşık olarak 2000 kilometrekare kadar güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Başkenti Wellington olan ülkede yer alan en büyük şehir ise Auckland olarak kabul edilmiştir.

Yeni Zelanda'nın para birimi nedir?

Yeni Zelanda adalarında çok fazla insan yerleşkesi olmamasının nedeni olarak uzaklık öne sürülmektedir. İlk kez Polinezyalıların yerleşmeye başladığı ülkede bu toplulukla birlikte Maori kültürü hakim olmaya başlamıştır. Ülkede resmi dil olarak İngilizce, Maorice ve işaret dili konuşulmaktadır. Ancak ağırlıklı olarak konuşulan dil İngilizce dilidir. Avrupalılar, Maoriler, Asyalılar ve Pasifik halkları bu ülke toprakları üzerinde yaşayan etnik gruplardır.

Ülke güney yarımkürede, ekvatorun güneyinde yer aldığı için iklimi de buna göre şekillenmiştir. Kuzey yarımküredekilerin tam tersi özelliklere sahiptir. Kuzey kısımlar subtropikal iklime sahipken iç kesimlerde sıcaklık eksi derecelere iner. 268.021 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan ülkedeki nüfus tahmini olarak 5.109.520 civarındadır. Anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkede resmi olarak kabul gören para birimi Yeni Zelanda Doları'dır.

Yeni Zelanda'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı kısa adı ile ISO, ISO 4217 para birimi standardına göre tüm ülkelerin resmi olarak kabul ettiği par birimlerine üç haneli kodlar vermektedir. Bu üç haneli para birimi kodları ülkelerin para birimlerinin uluslararası alanda gördükleri işlemlerde kullanılır.

Yeni Zelanda’da Yeni Zelanda doları para birimi kullanmaktadır. ISO 4217 standartlarına göre bu para biriminin uluslararası alandaki üç haneli kodu NZD olarak belirlenmiştir. Tüm dünya genelindeki para işlemlerinde ve finans piyasalarında bu para birimi NZD kodu ile işlem görmektedir.