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Yeni Zigana Tüneli'nde sona gelindi! O mesafe 40 dakika kısalacak

12.01.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde son gelindi. Tamamlandığında, dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlenecek. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Projeyle zamandan ve akaryakıttan yıllık 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Yeni Zigana Tüneli'nde sona gelindi! O mesafe 40 dakika kısalacak

Tamamlandığında, dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Kazı çalışmaları tamamlanan tünelde yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlenecek.

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HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ DİKET ŞAFT YAPILARIYLA İNŞA EDİLİYOR

Türkiye'nin ulaşım koridorları arasında kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları bakımından önemli bir yere sahip olan Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ediliyor.

Tarihi İpek Yolu hattında yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu'nun yanı sıra Orta Doğu ve İran'ın Karadeniz'e ulaşımını sağlaması açısından büyük öneme sahip Trabzon-Aşkale kara yolu, oldukça yüksek yoğunlukta bir trafik yükünü de taşıyor.

Bu güzergahta inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'nin projesi, Trabzon-Aşkale kara yolunun 44'üncü kilometresindeki Maçka/Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanıyor, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'inci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane kara yoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanıyor.

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Sol tüpü 14 bin 448, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli projesinin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşıyor.

Havalandırma sistemi için kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tünelde, her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 3 istasyonda toplam 6 havalandırma şaft yapısı bulunuyor.

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YILLIK 28,1 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilecek.

Projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek.

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MESAFE KISALACAK

Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak proje, mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 8 kilometre kısaltacak, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azalacak.

Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılan ve Türk mühendislerince yürütülen projeyle zamandan 18,6 milyon lira, akaryakıttan 39,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salımı da 15 bin 779 ton azaltılacak.

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GÜVENLİ ULAŞIM İMKANI SAĞLAYACAK

Sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Yeni tünelle ayrıca trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunulacak.

2022'NİN SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Kazısı tamamlanan yerlerde nihai beton kaplama imalatları da devam ederken, bu kaplamalarda da yaklaşık yüzde 80 seviyesinde ilerleme sağlandı. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

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