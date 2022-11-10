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Yeni zirve geldi! İnşaat maliyetlerindeki yükseliş sürüyor

10.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli veri TÜİK tarafından açıklandı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı.

Yeni zirve geldi! İnşaat maliyetlerindeki yükseliş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119,83 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,07 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,07 azaldı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 133,4, işçilik endeksi yüzde 84,04 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 117,11 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,17 azaldı.

Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,13 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,18 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,24 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,3 arttı. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 145,25, işçilik endeksinde yüzde 83,62 artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat tüik

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