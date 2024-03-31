Yeniden Refah Partisi sürprizi! Şanlıurfa, Yozgat, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yerel seçim sonuçları ne oldu?

2024 yerel seçim sonuçlarının belli olmaya başlaması ile birlikte en çok alacağı oy oranı en çok merak edilen partiler arasında kuşkusuz ki Yeniden Refah Partisi de olacak. 2019 yerel seçimlerinde oluşan ittifakların ardından kıyasıya bir seçim rekabeti yaşanmış ve bazı yerlerde ittifak partilerinin tek bir adayda birleşmesiyle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yönetim değişmişti. Bu seçimlere ise dağılan ittifakların ardından 2023 genel seçimlerinde sürpriz çıkış yapan partilerin damga vurması bekleniyor.

2019’da yerel seçimlerde ittifak stratejisi yürüten CHP ve İYİ Parti 2024 yerel seçimlerinde ittifak yapmadılar. AK Parti ve MHP ise yerel seçim işbirliğine bu seçimde de devam etti. 2023 genel seçimlerine Cumhur İttifakı içinde katılan Yeniden Refah Partisi de 2024 yerel seçimlerine tek başına katılma kararı alarak seçim yarışı sürecinde AK Parti cephesine en sert muhalif yapan partiler arasında yer aldı.

Yeniden Refah Partisi’nin ayrı aday göstererek seçime girmesi sonucunda kazanma ihtimalinin olduğu iller ve alacağı oy oranları ise seçimin en çok merak edilen konusu oldu. Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin özellikle Şanlıurfa, Yozgat, Malatya, Kahramanmaraş gibi muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu illerde alacağı oy oranı ile bu illerde tablonun değişmesine neden olabileceği konuşuluyor.

2024 yerel seçim sonuçları ile ilgili oy sayımına geçilmesinin ardından siyaset kulislerinin en çok merak ettiği bu konuda yanıt bulmuş olacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Yeniden Refah Partisi’nin almış olduğu oy oranları da Mynet 2024 yerel seçim özel sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Malatya seçim sonuçları:

Şanlıurfa seçim sonuçları:

Yozgat seçim sonuçları:

Kahramanmaraş seçim sonuçları:

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





