'Yenidoğan skandalı devede kulak bile değil' Uzman isim 'inanılmaz boyutlarda' diyerek açıkladı: Milyarı aşan ceza ve SGK zararı...

Bir süre önce gündem yaratan ve Türkiye'de büyük bir infiale yol açan 'yenidoğan çetesi' skandalı ile ilgili SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Bu olay, devede kulak bile değil" ifadelerini kullandı. İşte sağlık suistimalleri ve dolandırıcılık inanılmaz tablonun detayları...

"SAĞLIK SUİSTİMALLERİ VE DOLANDIRICILIĞININ İNANILMAZ BOYUTLARDA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda “bebek katili yenidoğan çetesi” olarak adlandırılan suç örgütünün gayriinsani faaliyetleri ülke genelinde infiale yol açmıştı. Oysaki bu olay, devede kulak bile değil. 28 yılı aşkın SSK/SGK’nın Başmüfettişliği mesleki tecrübemden hareketle sağlık suistimalleri ve dolandırıcılığının inanılmaz boyutlarda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizzat yaptığım hastane ve diğer sağlık kuruluşları teftişlerinde bazen ilden ile çok sayıda sirayet eden suistimaller ve dolandırıcılıklarla uğraştığımı aylarca ailemin yüzünü bile görmeye fırsatımın olmadığını hiç unutmam" ifadelerini kullandı.

Devamında Karakaş "SGK müfettişleri bazen 20-30’u aşkın şehre sirayet eden sağlık dolandırıcılığıyla ilgili soruşturmaları yürütmektedir. Çoğunlukla Cumhuriyet Savcılarıyla koordineli bir şekilde teftiş ve soruşturmalar yapmaktadır" dedi.

Dolandırıcılık ve suistimallerin nasıl ortaya çıkartıldığıyla ilgili Karakaş "Anlayacağınız büyük çaptaki sağlık dolandırıcılık ve suistimalleri SGK müfettişlerinin uzun süreli ve meşakkatli teftişleri neticesinde ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN CEZALAR KESİLDİ"

SGK Müfettişlerinin 2023'te 207 hastane, 33 tıp merkezi ve 49 adet diğer sağlık tesisini sıkı bir denetim kapsamına aldığını belirten Karakaş "Bu kapsamda 1 milyar TL’yi aşan cezalar kesildi. 271 milyon TL’yi aşkın SGK zararı faiziyle geri alındı. 15 bin 208 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz faydalandırıldığı tespit edildi" dedi.

Karakaş devamında "Kimi hastanelere ödeme kararı çıkarıldı. Kimi hastane ya da sağlık kuruluşlarının kapatılması için ilgili mercilere önerilerde bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Her bir hastane teftişinin aylar sürdüğünü vurgulayan Karakaş "Büyük dolandırıcılık ya da suistimallerin olduğu hastaneler Başmüfettişlerden müteşekkil gruplar hâlinde tüm yönleriyle teftiş edilmektedir. SGK Müfettişlerinin gerekmesi hâlinde savcılarla ve Sağlık Bakanlığı müfettişleriyle de koordineli denetimler de icra edilmektedir" dedi.

Geçen sene yapılan teftişlere de değinen Karakaş, yazısında 2024 yılı SGK Müfettişlerinin sağlık teftişlerinin bir bölümü ile ilgili tabloya da yer verdi. "Henüz rapora bağlanmamış çok sayıda teftiş bulunmaktadır" diye de ekledi.

Karakaş "Söz konusu sayılar, kaç farklı Sağlık Hizmet Sunucularının denetlendiğini ifade ettiğinden Tablo’da yer alan rapor sayıları ile farklılık göstermektedir. Örneğin bir rapor birden fazla SHS hakkında düzenlenebileceği gibi bir SHS hakkında da birden fazla farklı rapor düzenlenebilmektedir" notunu da ekledi.

Karakaş 2024'te türüne göre ödemelerinin durdurulmasına karar verilen SHS sayısına ilişkin sayısal verilere dair tabloyu da paylaştı. Söz konusu tablo ise bu şekilde: