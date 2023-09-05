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Yer: Diyarbakır! 'Zam' talepleri reddedilen otobüs şoförleri iş bıraktı

05.09.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da zam talepleri reddedilen şehirlerarası otobüs şoförleri iş bıraktı. Sefer başına aldıkları 1500 TL'nin 2 bin 400 TL'ye artırılması talebi reddedilen şoförler "Yani bu mazot fiyatını biraz düşürün. Bize bir muafiyet getirin yani, adamlar zam vermiyorsa onlar da zor durumdalar. Onlara da hak vermek lazım. Devlet büyüklerimiz bu işe bir çözüm bulsunlar" dedi.

Yer: Diyarbakır! 'Zam' talepleri reddedilen otobüs şoförleri iş bıraktı

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmelerinde bir araya gelen ve farklı otobüs firmalarında görevli 150 şoför, zam taleplerini firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkililerinin yaptığı toplantıdan zam kararı çıkmayınca şoförler iş bırakma kararı aldı. Şoförler terminalde toplanarak basın açıklaması yaptı. Şoförler adına konuşan İdris Hocaoğlu, zam taleplerinin karşılık görmemesinin çok üzücü olduğunu belirterek, zor durumda olan sektörün varlığını sürdürmesi için hükümetin mazotta ÖTV indirimine gitmesi çağrısında bulundu.

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"DEVLET BÜYÜKLERİMİZ BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Firmaların da para kazanamadığını ve bu nedenle zam taleplerinin karşılık görmediğini dile getiren Hocaoğlu, "Çektiğimiz sıkıntıları esnaf büyüklerimize yansıttık, dile getirdik. Talebimiz karşılıksız kalmıştır. Bize sektörde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı, maliyet artışlarından dolayı, talebimizi karşılayamayacaklarını açıkladılar. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlar çalışacak, çalışmayan arkadaşlar farklı sektörlere yönelecektir. Talebimiz sefer başına 2 bin 400 TL civarıydı. Maalesef talebimiz karşılık görmedi. Onlar da haklı yönlerini anlatarak sektörün çektiği maliyet artışlarını bizlere anlatarak taleplerimizi karşılayamayacaklarını, bu durumun böyle devam edeceğini söylediler. Herhangi bir diyalog yolu açık değil, yani kapattılar. Farklı sektörlere yönelmek istiyoruz. Çünkü bu paraya geçimimiz olmuyor. Sıkıntı çekiyoruz. Artık bakacağız Allah herkese yardım etsin. Islak imza atan arkadaşlarımız 150 kişi kadar. Yanlış anlaşılma olmasın, inin, çalışmayın, sektörü zora sokun gibi bir talebimiz yoktur. Ama hükümetimize buradan şunu seslenmek istiyorum. Yani bu mazot fiyatını biraz düşürün. Bize bir muafiyet getirin yani, adamlar zam vermiyorsa onlar da zor durumdalar. Onlara da hak vermek lazım. Devlet büyüklerimiz bu işe bir çözüm bulsunlar. Bu sektöre özel bir ÖTV indirimi yapabilirler. Esnafa destek olurlarsa, esnafın kazancı artarsa haliyle bu da bize yansıyacaktır. Kazanamadıkları için haliyle bunu bize yansıtamıyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Diyarbakır Zam

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