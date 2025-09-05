FİNANS

Yer: İstanbul! 2 gün AVM otoparkında kaldı, istenen ücret gündem oldu! "Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız"

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında 2 gün kalan araç için istenen ücret gündem oldu. Söz konusu fiyat sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Daha öncede AVM otoparkları 0-1 saat için için istenen ücretlerle gündeme gelmişti.

Recep Demircan

İstanbul'da AVM otoparklarındaki ücret tartışmaları devam ediyor. Daha önce 0-1 saat için bile araç sahiplerinden ücret istenmesi gündem olmuş, konu birçok kez mahkemeye taşınmıştı.

2 GÜN AVM OTOPARKINDA KALDI

Bu sefer de sosyal medyada bir olay gündem oldu. AVM otoparkında 2 gün kalan araç için istenen ücret tartışmalara yol açtı.

12 BİN 650 İSTENDİ

Paylaşılan fotoğrafta AVM otoparkında 2 gün kalan araç için 12 bin 650 TL istendi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyada vatandaşlar söz konusu fiyata tepki gösterdi. Bir vatandaş "Lütfen arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız daha makul olurdu" dedi.

