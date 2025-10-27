FİNANS

Yer: Mardin! Çöp taşıyan kadrolu eşekler emekli edilecek; yerlerine ise...

Mardin’in Artuklu ilçesinde sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler, emekli edilecek. Eşeklerin yerine de tamamen elektrikli küçük paletli araçlar kullanılacak. Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, bu hayvanlar için 22 bin metrekare alanda ‘Emekli Hayvan Çiftliği’ni oluşturacaklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpler, yıllardır Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşekleriyle toplanıyor.

Sabahın erken saatlerinde, başlarında 1 belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00'a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00'ye kadar devam ediyor. İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta tamamlıyor.

EMEKLİ HAYVAN ÇİFTLİĞİN'DE DİNLENDİRİLECEKLER!

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Amak, HAYTAP ile protokol imzaladıklarını belirterek, çöp toplama amacıyla kullanılan eşeklerin artık kademeli olarak bu işten çektirileceğini ve 22 bin metrekare alanda oluşturacakları ‘Emekli Hayvan Çiftliği’nde dinlendirileceklerini belirtti.

Başkan Amak, “Hazine mülkiyetinde olan 22 bin metrekarelik bir alanda Emeli Hayvan Çiftliği projesi hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda HAYTAP ile ortak proje adı altında biz bunu tüm hayvanların yaşayabileceği Emekli Hayvan Çiftliği’ni oluşturuyoruz. Onun dışında da bir de hayvanların yaşam alanlarını oluşturmak için hızlı çalışmalar yapıldı, tüm işlemleri yapıldı, alan da tamamlandı, sokaklarda insanlara zarar veren ve tedavi ihtiyacı olan hayvanları toplayıp tedavilerini yapacağız. Merkeplerin yerine de merdivenlerden çıkabilecek çok ufak paletli araçlar düşünüyoruz. Bu paletli araçlar tamamen elektrikli olacak. Çalışmalar kısa sürede sonuçlanacak” dedi. Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

