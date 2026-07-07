Yer: Muğla... Tuvalete giriş ücreti 500 TL! "Çok şaşırdık"

Muğla Akyaka'ya kardeşi ile birlikte tatile giden Hayri Aykanat, tuvalet ihtiyacı için bir kafeye girince tuvalet kapısına asılmış ilginç bir yazı ve fiyat tarifesi ile karşılaştı.

"KULLANIM ÜCRETİ 500 TL"

Tuvaletin kapısında yazılı olan "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL" yazısını çektiği video ile paylaşan Aykanat'ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Olayı çok ilginç ve bir o kadar da garip bulduğunu belirten Hayri Aykanat, "Kardeşimle birlikte Muğla Akyaka'ya tatile gitmiştik. Biz hem geziyoruz hem de çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Akyaka'da bir kafenin tuvaletini kullanmak istedik. Kapıdaki yazıyı görünce çok şaşırdık" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır