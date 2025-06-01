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Yer: Muş! Alın teriyle üretim yapan kadınlarla bir araya gelen onlarla süt sağan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mesajı verdi: “Buradan Türkiye’ye hatırlatıyoruz”

Muş'ta samimi görüntüler... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta tarlada çalışan vatandaşları ziyaret etti. Bakan Yumaklı o anları; "Üretici varsa hayat var, üretim varsa bereket var" diyerek paylaştı.

Yer: Muş! Alın teriyle üretim yapan kadınlarla bir araya gelen onlarla süt sağan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mesajı verdi: “Buradan Türkiye’ye hatırlatıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta üretim yapan aileleri ziyaret etti. "Sizin sofralarınıza gelen sütü ayranı bu ablalarımız yapıyor" diyerek üretim yapan vatandaşlara moral veren Yumaklı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN YUMAKLI: “BURADAN BÜTÜN TÜRKİYE’YE HATIRLATIYORUZ”

Muş’ta alın teriyle üretim yapan kadınlarla bir araya gelen onlarla birlikte süt sağan Bakan İbrahim Yumaklı: "Buradan bütün Türkiye'ye hatırlatıyoruz. Diyoruz ki sizin sofralarınıza gelen sütü, ayranı bu ablalar yapıyor bu kardeşim yapıyor. Hepinizin emeğine eline sağlık"

Hissenet
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İbrahim Yumaklı
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