Yer: Muş! Alın teriyle üretim yapan kadınlarla bir araya gelen onlarla süt sağan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mesajı verdi: “Buradan Türkiye’ye hatırlatıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta üretim yapan aileleri ziyaret etti. "Sizin sofralarınıza gelen sütü ayranı bu ablalarımız yapıyor" diyerek üretim yapan vatandaşlara moral veren Yumaklı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

🌾 Üretici varsa hayat var, üretim varsa bereket var. Soframızdaki her nimette işinin ehli üreticimizin izi var…



📍 Muş pic.twitter.com/p6E4wzU5WQ — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 1, 2025

BAKAN YUMAKLI: “BURADAN BÜTÜN TÜRKİYE’YE HATIRLATIYORUZ”

Muş’ta alın teriyle üretim yapan kadınlarla bir araya gelen onlarla birlikte süt sağan Bakan İbrahim Yumaklı: "Buradan bütün Türkiye'ye hatırlatıyoruz. Diyoruz ki sizin sofralarınıza gelen sütü, ayranı bu ablalar yapıyor bu kardeşim yapıyor. Hepinizin emeğine eline sağlık"