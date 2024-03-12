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Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak

12.03.2024 13:50
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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul PERDER üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe yüzde 25'e varan indirim yapacaklarını duyurdu.

Yerel zincir marketler İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacak

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul'da tüm hanelere temas ettiklerini ifade ederek, gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını söyledi.

Güzeldere, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, federasyonun ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattığını hatırlattı.

İstanbul PERDER olarak TPF'nin "fiyat sabitleme ve indirim" kampanyasına tam destek verdiklerini vurgulayan Güzeldere, "Temel gıda maddeleri öncelikli olmak üzere yüzlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar İstanbul PERDER üyesi marketlerde yüzde 25'e kadar indirim yapacağız." dedi.

Güzeldere, ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokolle ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam ettiklerini belirtti.

"KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERDE STOK SORUNUMUZ YOK"

Faruk Güzeldere, enflasyonla mücadelenin yalnızca marketlerin yaptığı indirimlerle sağlanamadığına dikkati çekerek, ürünlerin satış fiyatlarının zincirin son halkası olan perakendeciler tarafından belirlenmediğini söyledi.

Ürün fiyatlarının üreticiden lojistiğe kadar birçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayan Güzeldere, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak için tüm Türkiye olarak topyekun mücadele etmeliyiz. Biz yerel market zincirleri olarak üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları daha da anlamlı kılmak adına tüm sektörlerden aynı özveriyi bekliyoruz. Özellikle üretici ve tedarikçi firmaların ramazan ayı sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemeleri gerekir."

Kampanya kapsamındaki ürünlerde stok sorunlarının bulunmadığını ifade eden Güzeldere, tüketicilerin kampanyayı geçici görerek, arz talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamamaları gerektiğini kaydetti.

Güzeldere, "Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaç duyduğu her gün alışveriş yapabilir. Yeniden bulamam düşüncesiyle toplu alışveriş yaparak kendilerini zor duruma düşürmesinler. Nitekim kampanyalarımız her gün devam edecek olup kampanyalı ürün fiyatlarını da her gün raflarda göreceklerdir." şeklinde konuştu.

Marketlerdeki fiyat istikrarını sağlamanın ve tüketicilerin rahat bir ramazan geçirmesini temin etmenin öncelikleri olduğunu belirten Güzeldere, TPF çatısı altında tek yürek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan market
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