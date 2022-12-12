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Yerli otomobil TOGG'la ilgili dikkat çeken teklif: 'Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder'

12.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG ile giriş yaptı. Meclis bahçesinde açıklamalarda bulunan Varank'a, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den ise dikkat çeken bir teklif geldi.

Yerli otomobil TOGG'la ilgili dikkat çeken teklif: 'Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder'

Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2023’ün ilk çeyreğinde yola çıkması beklenirken yeni gelişme yaşandı. Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'ye Togg ile geldi. TBMM'ye TOGG ile giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Meclis bahçesinde açıklamalarda bulunan Varank'a, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den ise dikkat çeken bir teklif geldi.

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'BELEŞÇİ ÇIKTI, ARABAYI İSTİYORSA PARASINI VERSİN'

CHP'li Özgür Özel, "Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur" sözleriyle Bakan Varank'a teklifte bulundu. Özel'in teklifine esprili bir yanıt veren Varank, "Özgür Özel beleşçi çıktı. Arabayı istiyorsa parasını versin. Ben öyle yapacağım" dedi.

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"GURUR DUYDUK"

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Togg'un açılışına gittiğini ancak araca ilk kez bindiğini belirterek, "Gurur duyduk." dedi.

Devrim otomobillerinin de Meclis'e geldiğini anımsatan Yılmaz, "Bu dönemle o dönem arasındaki tek fark, milli iradeye saygı ve milli iradenin gereğini yerine getirmek. Millet ne isterse bu yönetim onu yapıyor. O dönemde millet istemez miydi? Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa her iki kişiden birisi devrim otomobili kullansa herkes gurur duymaz mıydı? Ama milletin iradesiyle yönetenlerin iradesi her zaman çakışmıyor. O dönem çakışmadığı dönemdi. Bu dönem millet iradesiyle devleti yönetenlerin iradesinin kesiştiği, birleştiği bir nokta. Gurur duyuyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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"Kervan yolda düzülür" ifadesini kullanan Yılmaz, eksikleri olsa bile Togg'un daha da gelişeceğini belirterek, emeği geçenlere, risk alan kahramanlara teşekkür etti. Yılmaz, "Allah bu milletin yolunu, bahtını açık eylesin." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da çok mutlu olduğunu, tarihi bir anı yaşadıklarını dile getirdi. "Ağlamak istiyorum." diyen Akçay, 61 yıl önceki burukluğun büyük bir özlem ve hasrete dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin kaybolan yıllarını telafi ettiğini kaydeden Akçay, "Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Akçay, yolda gelirken gördükleri vatandaşların gözündeki ışıltının bambaşka bir anlam ifade ettiğini vurgulayarak, Türk milletinin çok daha büyük işler başaracağına inandığını belirtti.

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Erkan Akçay, gazetecilerin sorusu üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Togg almak için heyecanla beklediğini dile getirdi.

Daha sonra otomobili incelemek için gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye’nin ilk defa kendi markasıyla bir otomobil üreteceğine işaret ederek, "Devrim arabasının önünü kesenler, onların torunları, Togg’un önünü kesemeyecekler." diye konuştu.

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yerli otomobil Özgür Özel Mustafa Varank togg

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