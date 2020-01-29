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Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 21:24 | Son Güncelleme

'17 YILDA ULAŞIM ALTYAPISINA 757 MİLYAR LİRA HARCANDI' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Demiryolları’na bağlı Hasanbey Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

'17 YILDA ULAŞIM ALTYAPISINA 757 MİLYAR LİRA HARCANDI'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Demiryolları’na bağlı Hasanbey Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen Bakan Turhan, iş insanlarıyla bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli’nin sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Türkiye’de son 17 yılda altyapı yatırımlarına 757 milyar TL harcandığını belirterek, şöyle konuştu:
"İşte biz bu düşünceden hareketle, ülkemizde 17 yıl önce ulaşım alanında adeta seferberlik başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle karayoluyla, demiryoluyla, denizyoluyla, havayoluyla ve lojistik merkezlerle meseleyi bir bütün olarak ele aldık. Nihayetinde ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 757 milyar lira üzerinde yatırım yaptık."
'ANKARA- İSTANBUL HATTINDA 15 MİLYON YOLCU TAŞINDI'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2009 yılından bu yana Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattında 15 milyon yolcu taşındığını söyledi. Aynı sürede Eskişehir- Ankara hattında 18 milyon yolcu taşındığını belirten Turhan, "İlk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ardından ekonominin başkenti İstanbul’a YHT ile erişti. Bu yılın başına kadar, Ankara- Eskişehir YHT hattında 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Yine dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir- Kütahya-Afyonkarahisar- Isparta/Burdur- Antalya Hızlı Demiryolu hattı için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz. Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur. Örneğin, işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Planladığımız 25 lojistik merkezi tamamlandığında; sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Dahası bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır. Yeter ki sizler üretin ve daha fazla istihdam edin" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Bakan Turhan’a camdan kılıç hediye etti. Bakan Turhan, iş insanlarıyla yaptığı toplantının ardından şehirden ayrıldı.

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