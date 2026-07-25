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Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport işlemlerinde Destek Yönetim Sistemi’ne geçti. Yeni uygulamayla başvurular tek merkezden yürütülecek.

Yeşil pasaportta yeni dönem! Başvurular tek sistemden yapılacak
Cansu Çamcı

İhracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinde yeni sisteme geçildi. Ticaret Bakanlığı, başvuruların daha hızlı ve tek merkezden yürütülmesi amacıyla Destek Yönetim Sistemi’ni (DYS) devreye aldı.

Yeni uygulamayla birlikte daha önce kullanılan “Hususi Pasaport Takip Modülü” kaldırılırken, ihracatçıların pasaport işlemleri bundan sonra DYS üzerinden gerçekleştirilecek.

YILLIK İHRACATA GÖRE VERİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Yeşil pasaport hakkı firmaların son üç takvim yılındaki yıllık ortalama ihracatına göre belirlenecek. Buna göre 500 bin dolar-10 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalara 1, 10-25 milyon dolar arasında olanlara 2, 25-50 milyon dolar arasında olanlara 3, 50-100 milyon dolar arasında olanlara 4, 100 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalara ise 5 pasaport hakkı tanınacak.

Haktan şirket sahipleri, ortakları ve çalışanları yararlanabilecek ancak hissesi bulunmayan ve e-SGK kaydı olmayan dışarıdan atanmış yöneticiler ile iflas, tasfiye veya konkordato sürecindeki firmalar bu uygulamadan faydalanamayacak. Ayrıca devlet memurlarındaki uygulamanın aksine, eş ve çocuklar yeşil pasaport hakkından doğrudan yararlanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı pasaport yeşil
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