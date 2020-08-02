YETA nedir? Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vatandaşlara özel bir tarifeyle birlikte YETA'nın müjdesini verdi. Yenilebilir kaynaklardan üretilen elektriği özel tarife ile sunduklarını açıklayan Dönmez bu kampanyaya katılım tarihi için de bilgi verdi. Vatandaşların daha az elektrik faturası ödeyeceğini düşündüğü Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Tarife (YETA) elektrik faturasını azaltır mı? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? İşte Yeşil Tarife hakkında tüm detaylar...

Yeşil Tarife (YETA) nedir?

Vatandaşların meral ettiği Yeşil Tarife (YETA) nedir sorusunun cevabını ise şöyle açıklayalım. Rüzgar ve güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarının ürettiği enerjidir. Yeşil Tarife'ye geçen vatandaşlara özel Yeşil Tarife (YETA) tarifesi uygulanacak. Bu tarifenin diğer adı da Yeşil Enerji olarak geçer. Peki Yeşil Tarife (YETA) tarifesi nasıl, elektrik faturalarını Yeşil Tarife (YETA) azaltacak mı? İşte Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları...

Yeşil Tarife (YETA) kullananların elektrik faturaları düşecek mi?

Yeşil Enerji kullanan vatandaşların, enerji kullanım davranışları ve talepleriyle birlikte onlara özel bir fatura çıkarılacak. Yeşil Tarife (YETA) kullananların elektrik faturaları düşecek mi? İHA'nın haberine göre Bakan Dönmez bu konuda; “YETA sayesinde vatandaşlarımız davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA'ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak. Tüketici ve insan odaklı anlayışımız kapsamında çok değerli bir adımı hep birlikte atmış olacağız” ifadelerini kullandı.