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YETA nedir? Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

'in yaptığı açıklamaya göre elektrik tüketicilerine yeni özel tarife geleceEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezk. YETA adı verilen yeni özel tarife güneş ve rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarının ürettiği elektrikle olacak. Peki YETA nedir? Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri ve diğer detaylar haberimizde...

YETA nedir? Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vatandaşlara özel bir tarifeyle birlikte YETA'nın müjdesini verdi. Yenilebilir kaynaklardan üretilen elektriği özel tarife ile sunduklarını açıklayan Dönmez bu kampanyaya katılım tarihi için de bilgi verdi. Vatandaşların daha az elektrik faturası ödeyeceğini düşündüğü Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Tarife (YETA) elektrik faturasını azaltır mı? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? İşte Yeşil Tarife hakkında tüm detaylar...

Yeşil Tarife (YETA) nedir?

Vatandaşların meral ettiği Yeşil Tarife (YETA) nedir sorusunun cevabını ise şöyle açıklayalım. Rüzgar ve güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarının ürettiği enerjidir. Yeşil Tarife'ye geçen vatandaşlara özel Yeşil Tarife (YETA) tarifesi uygulanacak. Bu tarifenin diğer adı da Yeşil Enerji olarak geçer. Peki Yeşil Tarife (YETA) tarifesi nasıl, elektrik faturalarını Yeşil Tarife (YETA) azaltacak mı? İşte Bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları...

Yeşil Tarife (YETA) kullananların elektrik faturaları düşecek mi?

Yeşil Enerji kullanan vatandaşların, enerji kullanım davranışları ve talepleriyle birlikte onlara özel bir fatura çıkarılacak. Yeşil Tarife (YETA) kullananların elektrik faturaları düşecek mi? İHA'nın haberine göre Bakan Dönmez bu konuda; “YETA sayesinde vatandaşlarımız davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA'ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak. Tüketici ve insan odaklı anlayışımız kapsamında çok değerli bir adımı hep birlikte atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşil Enerji'nin amacı nedir?

Yeşil Enerji projesinin amacı nedir sorusunu soran ve yeni enerji ile cep yakan faturalar ödemek istemeyen vatandaşlar, Yeşil Enerji'ye kimler başvurabilir ve YETA başvuru şartları nedir merak ediyor. YETA projesinin çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurgulayan Bakan Dönmez, “Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek” dedi.

Yeşil Enerji ile vatandaş kendi elektrik kaynağını seçebilecek! Peki Yeşil Tarife ne zaman başlayacak?

Yeşil Enerji'ye geçen vatandaşların tarife ve elektrik kaynağını kendi seçebileceğini söyleyen Bakan Dönmez Yeşil Tarife için tarih verdi. Yeşil Tarife ne zaman başlayacak sorusunun cevabı olarak 1 Ağustos tarihi ile geçilebileceğini söyledi.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünün 2020'nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Bakan Dönmez, “Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkânına kavuşacak” aktarımında bulundu.

Yeşil Tarife (YETA) başvuru şartları neler? Yeşil Enerji'ye nasıl ve kimler başvuru yapılır?

Yeşil Tarifeye kimler geçebilir, Yeşil Enerji başvuru koşulları nelerdir sorusuna cevap olarak da Bakan Dönmez, elektrik aboneliği bulunan herkesin yılda iki kez YETA başvuru hakkı olduğunu belirtti. Peki Yeşil Tarife nasıl kullanılacak? Yeşil Tarife'nin nasıl kullanılacağına değinen Bakan Dönmez, “Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak Yeşil Tarife'ye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Vatandaşlarımız bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere Yeşil Tarife'ye geçme talebinde bulunabilecek” ifadelerini kullandı.

Milli enerji ve maden politikasıyla yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini yüzde 65'in üzerine çıkardı. Ayrıca sadece yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi yüzde 50'lere kadar yükseldi.

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