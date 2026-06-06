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Yetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağı

Ticaret Bakanlığı, sahte servislere karşı vatandaşları uyardı. Yetkili servis bilgilerine güvenli erişim için SERBİS’in kullanılması istendi.

Yetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağı

Ticaret Bakanlığı, sahte servislerin neden olduğu mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla tüketicilerin yetkili servis bilgilerine Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden tek ve güvenilir kaynaktan ulaşabildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin mağdur edilmesini engellemek amacıyla, yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerimizi ve idari yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi. Açıklamada, tüketicilerin satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis aradığına işaret edilerek, bu yöntemin her zaman güvenilir sonuç vermediği vurgulandı.

Yetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağı 1

Bakanlık açıklamasında, "Tüketicilerimiz, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis arıyor. Ancak bu yöntem her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor; tüketicilerimizin sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, internet arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmaların, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullandıkları, kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtarak tüketicileri yanılttıkları belirtildi. Son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamaların hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar verdiği kaydedilen açıklamada, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe servis ihtiyacının arttığı, buna bağlı olarak sahte servis faaliyetlerinde de belirgin yükseliş görüldüğü ifade edildi.

Yetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağı 2

Bakanlık, sahte servislerin tüketici hakları ve güvenliği açısından oluşturduğu riskleri de sıraladı. Açıklamada, sahte servisler nedeniyle tüketicilerin fahiş servis ücretleri ödediği, orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaştığı, ürünlerini hasarlı ya da hiç onarılmadan geri alabildiği belirtildi. Yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünlerin garanti kapsamı dışında kalabildiği, bazı durumlarda ise tamamen kaybedilebildiği aktarıldı. Ayrıca, kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabildiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketicilerin bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, söz konusu mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geliştirilen Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) tüketicilere yetkili servis bilgilerine tek ve güvenilir kaynaktan ulaşma imkanı sunduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geliştirdiğimiz Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tüketicilerimiz, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir bir kaynaktan kolaylıkla ulaşabiliyor. Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor." denildi.

Yetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağı 3

Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenlemelerle üretici ve ithalatçı firmalara tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirildiği belirtilen açıklamada, tüketicilere de önemli uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için; servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu ise üretici veya ithalatçı firmaların resmî internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit etmeleri büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, açıklamasını "'SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma' anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı beyaz eşya servis
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