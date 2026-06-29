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YHT'den ek sefer açıklaması! Ankara-Sivas hattında yeni düzenleme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaz tatili ve okulların açılacağı dönemde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Sivas YHT Hattı'nda ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

Uraloğlu, 3 Temmuz-14 Eylül 2026 tarihleri arasında işletilecek ilave seferlerle Ankara-Sivas hattında toplam 36 bin 168 kişilik ek kapasite sağlanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri karşılıklı birer ek sefer planlandığını belirterek, "Yaz döneminde vatandaşlarımızın yüksek hızlı trenlere gösterdiği yoğun ilgiyi karşılamak amacıyla ilave seferler koyuyoruz. Böylece hem seyahat konforunu artıracak hem de talebe daha güçlü şekilde cevap vereceğiz" dedi.

YHT den ek sefer açıklaması! Ankara-Sivas hattında yeni düzenleme 1

'EK SEFERLER 411 YOLCU KAPASİTELİ TREN SETLERİYLE YAPILACAK'

İlave seferlerin 411 yolcu kapasiteli yüksek hızlı tren setleriyle gerçekleştirileceğini ifade eden Uraloğlu, Ankara'dan saat 11.10'da hareket edecek trenin 13.51'de Sivas'a ulaşacağını, dönüş seferinin ise Sivas'tan saat 15.35'te hareket ederek 18.16'da Ankara'ya varacağını kaydetti.

YHT den ek sefer açıklaması! Ankara-Sivas hattında yeni düzenleme 2

'ANKARA-SİVAS HATTINDA 2,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Ankara-Sivas YHT Hattı'nın hizmete alındığı 26 Nisan 2023 tarihinden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar Ankara-Sivas hattında 2 milyon 500 bin, İstanbul-Sivas aktarmasız YHT seferlerinde ise 1 milyon 250 bin yolcunun taşındığını ifade etti. Uraloğlu, hattın Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a doğrudan hizmet verdiğini belirterek, İstanbul-Sivas YHT seferleri sayesinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'in de yüksek hızlı tren ağı üzerinden Sivas'a bağlandığını ifade etti. Ankara-Sivas YHT Hattı'nın yalnızca iki şehir arasında ulaşım sağlamadığını vurgulayan Uraloğlu, "Başkent Ankara ile kadim şehir Sivas'ı yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. Sivas'tan sağlanan bölgesel tren bağlantısıyla Malatya'yı, otobüs entegrasyonuyla da Tokat'ı yüksek hızlı tren ağına dahil ederek bölgesel ulaşım ağımızı daha da güçlendirdik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas YHT Abdulkadir Uraloğlu
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