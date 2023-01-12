YHT seferleri için yeni karar! Yarıyıl tatilinde ek yapılacak...

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu tarihler arasında yeni bir karar alındığını duyurdu. Buna göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün artan talepleri karşılamak için 21-22 Ocak, 3-4 Şubat'ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu belirtildi.

YHT'YE 16 EK SEFER

Toplam 16 ek sefer ile 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı vurgulanan Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlave seferler Ankara-İstanbul için Ankara'dan 10.15' te, İstanbul'dan 17.10'da Ankara-Konya için ise Ankara' dan 10.30'da, Konya'dan ise 13.10'da hareket edecektir. Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya-Karaman arasında günde 14 seferde ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır."



