FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. YHT seferleri için yeni karar! Yarıyıl tatilinde ek yapılacak...

YHT seferleri için yeni karar! Yarıyıl tatilinde ek yapılacak...

12.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin konulduğunu açıkladı.

YHT seferleri için yeni karar! Yarıyıl tatilinde ek yapılacak...

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu tarihler arasında yeni bir karar alındığını duyurdu. Buna göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün artan talepleri karşılamak için 21-22 Ocak, 3-4 Şubat'ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu belirtildi.

yariyil-tatili-icin-ek-yht-seferleri-konuldu-_8331_dhaphoto3

YHT'YE 16 EK SEFER

Toplam 16 ek sefer ile 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı vurgulanan Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlave seferler Ankara-İstanbul için Ankara'dan 10.15' te, İstanbul'dan 17.10'da Ankara-Konya için ise Ankara' dan 10.30'da, Konya'dan ise 13.10'da hareket edecektir. Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya-Karaman arasında günde 14 seferde ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ildeki binlerce abonenin borcu silindiO ildeki binlerce abonenin borcu silindi
Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışmaBakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma
2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Anahtar Kelimeler:
YHT

En Çok Okunan Haberler

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Bedava kemik dönemi bitti, kasapta artık parayla satılıyor!

Bedava kemik dönemi bitti, kasapta artık parayla satılıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.