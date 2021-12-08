Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? 2022 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları!

Millî Piyango İdaresi tarafından her yıl gerçekleştirilen yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yine milyonların dağıtılacağı yılbaşında, büyük ikramiye sahibini bulacak. Öte yandan 2022 yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da belli oldu.

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı büyük ikramiyesi olarak 120 milyon TL gibi bir rakamın belirlendiği açıklandı. Biletler, 4 Kasım’dan itibaren satışa sunulurken, büyük ikramiye ile birlikte toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

2022 ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI

Kasım ayı başından itibaren satışa çıkarılan yılbaşı biletleri, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli ve Ankara’da yoğun rağbet görüyor.

2022 yılı için çeyrek 30 TL, yarım 60 TL ve tam biletler ise 120 TL’den satılıyor. Yılbaşı biletleri, sabit bayi ve gezici bayilerin dışında online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak da satılıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana dek devam edecek. Çekilişin ardından 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da sonuçlar paylaşılacak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI

Milli Piyango biletleri üçe ayrılır; Çeyrek Bilet, Yarım Bilet ve Tam Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



