FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yılbaşı hindileri el yakıyor! Fiyatı 250 TL oldu

Yılbaşı hindileri el yakıyor! Fiyatı 250 TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 09:51 | Son Güncelleme

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler Osmaniye’de satışa sunulmaya başlandı. Hindi üreticisi Mustafa Özdil, hindi satışlarının iyi gittiğini, fiyatların 150 ila 250 lira arasında değiştiğini söyledi.

Yılbaşı hindileri el yakıyor! Fiyatı 250 TL oldu

Yeni yıla kısa bir zaman kala yılbaşı gecelerinin sofralarını süsleyen hindiler Osmaniye’de satışa sunuldu. Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde hindi üreticiliği yapan Mustafa Özdil, yaklaşık 9 aydır baktığı hindilerini satışa sunarken fiyatların 150 ila 250 lira arasında değişiklik gösterdiğini söyledi. Hindilerini meralarda yetiştirdiğini ifade eden Özdil, “Sakızgediği köyünde hindi çiftliğimiz var. Yaklaşık 600 hindi ile başladık. Civciv olarak aldık. Mart ayından bu yana yetiştirdik. Hindileri meralarda yetiştiriyoruz. Ancak şu an tarım arazileri ekildiği için yem vermeye başladık” dedi.

Korona virüsün satışları çok fazla etkilemediğini belirten hindi üreticisi Mustafa Özdil, “Sıkıntımız yok. Satışlarımız başladı. Satışlarımız iyi gidiyor. Ancak korona virüsün zararı bize de dokunuyor. Gelecek olan müşterilerimiz gelemiyor. Sokağa çıkma yasağı daha da etkiledi. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Hindilerimiz genelde 14 ila 16 kilogram arasında, tabii bunların içerisinde 6 kilo ile 8 kilo olan da var. Yani dişileri 200 liradan, erkekleri 250 liradan satıyoruz. Tabii 6 kilo gelene de 200 lira demiyoruz. Onları da 150 liradan satıyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Tüm detaylarıyla esnafa kira yardımı!Tüm detaylarıyla esnafa kira yardımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama
Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
3. asgari ücret toplantısı bugün!
3. asgari ücret toplantısı bugün!
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
'Altın'da mutasyon etkisi! İşte çeyreğin yeni fiyatı
'Altın'da mutasyon etkisi! İşte çeyreğin yeni fiyatı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EPDK elektrik abonelerinde serbest tüketici limitini değiştirdi
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren karar
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Moody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Moody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Vergi yapılandırma 2020 başvuru... Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi borcu faizleri siliniyor mu?
KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
KYK borcu faizleri siliniyor mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.