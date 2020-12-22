Yılbaşı hindileri el yakıyor! Fiyatı 250 TL oldu

Yeni yıla kısa bir zaman kala yılbaşı gecelerinin sofralarını süsleyen hindiler Osmaniye’de satışa sunuldu. Merkeze bağlı Sakızgediği köyünde hindi üreticiliği yapan Mustafa Özdil, yaklaşık 9 aydır baktığı hindilerini satışa sunarken fiyatların 150 ila 250 lira arasında değişiklik gösterdiğini söyledi. Hindilerini meralarda yetiştirdiğini ifade eden Özdil, “Sakızgediği köyünde hindi çiftliğimiz var. Yaklaşık 600 hindi ile başladık. Civciv olarak aldık. Mart ayından bu yana yetiştirdik. Hindileri meralarda yetiştiriyoruz. Ancak şu an tarım arazileri ekildiği için yem vermeye başladık” dedi.

Korona virüsün satışları çok fazla etkilemediğini belirten hindi üreticisi Mustafa Özdil, “Sıkıntımız yok. Satışlarımız başladı. Satışlarımız iyi gidiyor. Ancak korona virüsün zararı bize de dokunuyor. Gelecek olan müşterilerimiz gelemiyor. Sokağa çıkma yasağı daha da etkiledi. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Hindilerimiz genelde 14 ila 16 kilogram arasında, tabii bunların içerisinde 6 kilo ile 8 kilo olan da var. Yani dişileri 200 liradan, erkekleri 250 liradan satıyoruz. Tabii 6 kilo gelene de 200 lira demiyoruz. Onları da 150 liradan satıyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:İHA



