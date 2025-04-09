FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yıldız Holding, 2024'te 490,5 milyar TL ciroya ulaştığını duyurdu

Yıldız Holding, 2024'te 490,5 milyar TL ciroya ulaştığını duyurdu

09.04.2025 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan bu katkı, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası.” dedi.

Yıldız Holding, 2024'te 490,5 milyar TL ciroya ulaştığını duyurdu

Yıldız Holding, sürdürülebilir büyümesini ülke ekonomisine olan katkılarıyla pekiştiriyor. 2024 yılında satışlarını bir önceki yıla göre %53 artırarak 490,5 milyar TL’ye ulaştıran Yıldız Holding, aynı yıl ihracatını da %33 artışla 22,7 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla 2024 yılına ilişkin ödenen ve ödenecek toplam vergilerin ise 10,6 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.

Yıldız Holding, finansal başarılarını uzun vadeli ve kapsayıcı istihdam politikalarıyla destekliyor. “İnsana yatırım” odağıyla hareket eden Holding, son 5 yılda çalışan sayısını %40 artırarak 63 bin 522 kişiye ulaştırdı, kadın çalışan oranı ise %92,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde Türkiye ve yurt dışında 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla çalışanıyla geniş ve çeşitlilik içeren bir ekosistem kuruldu. Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibarıyla 45 bin 353 olan çalışan sayısı, 2025 itibarıyla 63 bin 522’ye ulaştı.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, bu büyümeyi değerlendirirken şunları söyledi:

“Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan bu katkı, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası.”

KADINLARIN VE GENÇLERİN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ANA HEDEF

Holding, istihdam stratejisinde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı temel alarak özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı önceliklendirdi. 2024 yılında Yıldız Holding’e 3.340 yeni kadın çalışan katılırken, toplam kadın çalışan oranı %46’ya ulaştı. Aynı yıl içinde kadın çalışanların %14,2’si terfi etti. Bu sonuçlar, yönetim kademelerinde daha fazla kadın lider yetiştirme vizyonunun somut göstergeleri arasında yer aldı.

“Toplam çalışan sayımızı 5 yılda 18 bin 163 kişi artırarak ülke istihdamına katkı sunduk. Bununla birlikte çalışan deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalarımız sayesinde Great Place to Work Sertifikası ve Eşit Ücret Sertifikası almaya da hak kazandık. Bu, eşit işe eşit ücret anlayışının kurum kültürümüzde ne kadar güçlü bir şekilde benimsendiğinin açık bir göstergesi. İş ortamına yönelik çalışmaların toplumda dönüşüm yaratabilmesi adına, değer zincirlerimizde kadınların temsiliyetini artırmaya ve kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Canlı Borsa
Borsa İstanbul'a Çin darbesi! Borsa İstanbul'a Çin darbesi!
Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Borsa İstanbul'a Çin darbesi!

Borsa İstanbul'a Çin darbesi!

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.