Yıldız Holding, 2024'te 490,5 milyar TL ciroya ulaştığını duyurdu

Yıldız Holding, sürdürülebilir büyümesini ülke ekonomisine olan katkılarıyla pekiştiriyor. 2024 yılında satışlarını bir önceki yıla göre %53 artırarak 490,5 milyar TL’ye ulaştıran Yıldız Holding, aynı yıl ihracatını da %33 artışla 22,7 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla 2024 yılına ilişkin ödenen ve ödenecek toplam vergilerin ise 10,6 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.

Yıldız Holding, finansal başarılarını uzun vadeli ve kapsayıcı istihdam politikalarıyla destekliyor. “İnsana yatırım” odağıyla hareket eden Holding, son 5 yılda çalışan sayısını %40 artırarak 63 bin 522 kişiye ulaştırdı, kadın çalışan oranı ise %92,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde Türkiye ve yurt dışında 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla çalışanıyla geniş ve çeşitlilik içeren bir ekosistem kuruldu. Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibarıyla 45 bin 353 olan çalışan sayısı, 2025 itibarıyla 63 bin 522’ye ulaştı.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, bu büyümeyi değerlendirirken şunları söyledi:

“Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan bu katkı, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası.”

KADINLARIN VE GENÇLERİN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ANA HEDEF

Holding, istihdam stratejisinde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı temel alarak özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı önceliklendirdi. 2024 yılında Yıldız Holding’e 3.340 yeni kadın çalışan katılırken, toplam kadın çalışan oranı %46’ya ulaştı. Aynı yıl içinde kadın çalışanların %14,2’si terfi etti. Bu sonuçlar, yönetim kademelerinde daha fazla kadın lider yetiştirme vizyonunun somut göstergeleri arasında yer aldı.

“Toplam çalışan sayımızı 5 yılda 18 bin 163 kişi artırarak ülke istihdamına katkı sunduk. Bununla birlikte çalışan deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalarımız sayesinde Great Place to Work Sertifikası ve Eşit Ücret Sertifikası almaya da hak kazandık. Bu, eşit işe eşit ücret anlayışının kurum kültürümüzde ne kadar güçlü bir şekilde benimsendiğinin açık bir göstergesi. İş ortamına yönelik çalışmaların toplumda dönüşüm yaratabilmesi adına, değer zincirlerimizde kadınların temsiliyetini artırmaya ve kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”