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Yılın en düşük aylık enflasyon oranı gelmişti! Dünya devleri Türkiye tahminini değiştirdi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 11:07
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini dün açıklandı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 oldu. Yılın en düşük aylık enflasyonunun gelmesinin ardından dünya devleri de Türkiye tahminlerini değiştirdi.

Yılın en düşük aylık enflasyon oranı gelmişti! Dünya devleri Türkiye tahminini değiştirdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. TÜFE, haziran ayında aylık yüzde 1.64, yıllık ise yüzde 71.6 olarak ölçüldü. Aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran’da sekiz ayın ardından ilk kez geriledi. JP Morgan ve Barclays Türkiye’nin enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre JPMorgan “Türkiye: Yaz aylarında sert dezenflasyon kapıda” ismiyle paylaştığı raporda enflasyon tahminlerini revize etti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Manşet enflasyonun Haziran’da aylık bazda yüzde 1,6 ile yüzde 2,1’lik beklentilerinin altında geldiğini hatırlatan JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik yıllık enflasyonun da baz etkisiyle sert biçimde düşerek Mayıs ayındaki yüzde 75,4’ten yüzde 71,6’ya gerilediğini belirtti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞÜRDÜ

Raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz’da yüzde 60’a, Ağustos’ta yüzde 50’ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, 2025 tahmini yüzde 25,2’den yüzde 25’e düşürüldü.

BARCLAYS TAHMİNİNİ YÜZDE 44'E DÜŞÜRDÜ

Barclays de enflasyon verisi sonrası paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e düşürdüğünü açıkladı. 2025 yıl sonu beklentisi yüzde 30,8 oldu.

Raporda TCMB’den Ocak 2025’e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak bugün beklenenden düşük gelen enflasyon sonrası yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlendiği belirtildi.

Express


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Enflasyon J.P. Morgan tahmin tüik türkiye istatistik kurumu
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