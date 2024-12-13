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Yılın en güzel gecesi en korkuncu olabilir! Yılbaşında dolandırıcılar iş başında...

13.12.2024 12:25
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Sivil toplum kuruluşları, yılbaşı için otel ve restoran rezervasyonu yaptırmak isteyenleri sahte ilan nedeniyle yaşanabilecek mağduriyete karşı uyardı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "Böyle dönemlerde internet üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla sıkça karşılaşılabiliyor, bu ilanlara karşı tüketicilerimiz daha dikkatli olmalı" sözlerini kullandı.

Yılın en güzel gecesi en korkuncu olabilir! Yılbaşında dolandırıcılar iş başında...

Eğlence ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yapacakları etkinlikler için yoğun reklam ve tanıtım kampanyaları başlattı. Bu nedenle popüler restoran ve otel gibi işletmelerin internet sitelerinin fotoğraflarını ve isimlerini kopyalayan dolandırıcılar, e-posta ve kısa mesaj gibi yöntemlerle cazip teklifler sunarak tüketicilere ulaşıyor. Yılbaşı için rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.

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YETKİLİ KURUMLARA İHBAR EDİLEBİLİR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yılbaşı döneminde eğlence ve tatil mekanlarına ilişkin rezervasyonlarda artış olduğunu, bunun tüketici mağduriyetlerini beraberinde getirebileceğine dikkati çekti.

Yılbaşı planı yapan tüketicilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmaması gerektiğini belirten Kılıç, "Özellikle otel rezervasyonu yapmadan önce hizmet sağlayıcının sunduğu sözleşme dikkatle okunmalı. İptal ve değişiklik koşullarını önceden öğrenmek, oluşabilecek sorunların önüne geçebilir. Böyle dönemlerde internet üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla sıkça karşılaşılabiliyor, bu ilanlara karşı tüketicilerimiz daha dikkatli olmalı" ifadesini kullandı.

GÜVENİLİR SİTELER KULLANILMALI

Kılıç, rezervasyon işlemlerinde tanınmış ve güvenilir platformlardan faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, daha önce olumsuz geri bildirim alan veya mağduriyetlere neden olduğu bilinen platformlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.
Rezervasyon onay e-postaları, ödeme belgeleri ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bu belgeler, ileride yaşanabilecek sorunlarda önemli yasal dayanak olacaktır. Ekonomik çıkarların korunması ve tazmin hakkının kullanılabilmesi için belgeleri saklamak, tüketicilerin lehine olacaktır." dedi.

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Kılıç, yılbaşı dönemi yoğunluğunun sadece tüketiciler için değil, yetkili kurumlar ve sektör temsilcileri için de sorumluluk gerektirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, bu sorunları işletmelerin inisiyatifine bırakmamalı. Haksız ticari uygulamalara karşı tüketicilerin korunması için daha sıkı önlemler alınmalı. Esnaf odaları ve sektörel kuruluşlar, üyelerinin yasalara uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla iç denetim mekanizmalarını devreye sokmalı. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere yönelik uyarılar yapılmalı ve gerekirse disiplin işlemleri uygulanmalıdır. Tüketiciler de yaşadıkları mağduriyeti hızlı şekilde yetkili kurumlara bildirmeli."

REKLAMLARA DİKKAT EDİLMELİ

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı da özel günler öncesinde rezervasyonlarda artış yaşandığına işaret ederek, böyle dönemlerde vatandaşlarca bilinen işletmelerin tercih edilmesini önerdi.

İnternet üzerinden yapılan sahte tanıtım ve reklamlara karşı dikkatli olunmasını isteyen Karabağlı, şunları kaydetti:

"Güvenilir sitelerden rezervasyon yaptırılmalı, işletme sahipleri ve müşterileri aynı günün sabahı rezervasyonlarını teyit etmeli. Çünkü kötü niyetli insanlar farklı isimler kullanarak rezervasyon yaptırmakta, sonra gelmeyerek işletmeye zarar vermektedir. Rezervasyonlarını teyit ettirmeyen veya garantiye almayan müşteriler, bu özel günde kapıda kalmamak için uyarılarımızı dikkate almalı."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yılbaşı 2025
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