Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ocak-temmuz döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcular da dahil olmak üzere toplam 138 milyon 758 bin 202 kişiye hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu, bu rakamın Avrupa Birliği (AB) üyesi 18 ülkenin nüfusunun toplamını geride bıraktığına dikkat çekti.

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün temmuz ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Verilere göre temmuz ayında çevre dostu havalimanlarında iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 uçak iniş-kalkış yaptı. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 249 bin 520'ye ulaştı.

TEMMUZDA 26,8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 478 bin 151 olurken, dış hatlarda 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle birlikte aynı ayda toplam 26 milyon 797 bin 638 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanlarında temmuz ayındaki yük trafiği de 527 bin 744 ton olarak gerçekleşti. Bunun 102 bin 18 tonu iç hatlarda, 425 bin 726 tonu ise dış hatlarda taşındı.

Ocak-temmuz döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 363 bin 506'ya çıktı.

Yılın ilk 7 ayında iç hat yolcu trafiği 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiği ise 78 milyon 215 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 138 milyon 758 bin 202'ye ulaştı. Böylece hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

2026 yılı temmuz sonundaki yolcu trafiği, 2025'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış yaşandı.

Yedi aylık süreçte havalimanlarının yük trafiği de toplam 3 milyon 27 bin 448 tona ulaştı. Bu miktarın 542 bin 898 tonu iç hatlarda, 2 milyon 484 bin 550 tonu ise dış hatlarda gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI 7 AYDA 48 MİLYONU AŞTI

İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında iç hatlarda 12 bin 190, dış hatlarda 38 bin 558 olmak üzere toplam 50 bin 748 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda 1 milyon 816 bin 429, dış hatlarda 6 milyon 329 bin 982 yolcuya hizmet verildi. Böylece temmuz ayındaki toplam yolcu trafiği 8 milyon 146 bin 411 oldu.

Ocak-temmuz döneminde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 70 bin 461, dış hatlarda 242 bin 558 olmak üzere toplam 313 bin 19 uçak trafiği kaydedildi. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 10 milyon 51 bin 727, dış hatlarda 38 milyon 16 bin 797 olmak üzere toplam 48 milyon 68 bin 524'e ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da temmuz ayında yoğun trafik yaşandı. Havalimanında iç hatlarda 11 bin 301, dış hatlarda 14 bin 54 olmak üzere toplam 25 bin 355 uçak iniş-kalkış yaptı. Yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 olmak üzere toplam 4 milyon 489 bin 72 olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ocak-temmuz dönemindeki uçak trafiği iç hatlarda 71 bin 664, dış hatlarda 89 bin 226 olmak üzere toplam 160 bin 890 oldu. Aynı dönemde iç hatlarda 12 milyon 932 bin 511, dış hatlarda 15 milyon 82 bin 55 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 28 milyon 14 bin 566'ya ulaştı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuz ayında 2 bin 444 uçak trafiği gerçekleşirken, yedi aylık dönemde toplam uçak trafiği 15 bin 309 olarak kaydedildi.

TURİZM MERKEZLERİNDE 32,2 MİLYON YOLCU

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerindeki havalimanlarında da yılın ilk 7 ayında yüksek yolcu trafiği görüldü. Bu havalimanlarında iç hatlarda 11 milyon 648 bin 259, dış hatlarda 20 milyon 541 bin 375 olmak üzere toplam 32 milyon 189 bin 634 yolcuya hizmet verildi.

Aynı havalimanlarında yedi aylık süreçte iç hatlarda 88 bin 718, dış hatlarda 130 bin 560 olmak üzere toplam 219 bin 278 uçak trafiği gerçekleşti.

Yolcu sayılarına havalimanı bazında bakıldığında İzmir Adnan Menderes Havalimanı 7 milyon 406 bin 646, Antalya Havalimanı 19 milyon 209 bin 979, Muğla Dalaman Havalimanı ise 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verdi.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 2 milyon 348 bin 806 yolcu ağırlanırken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 484 bin 511 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır