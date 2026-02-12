FİNANS

Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Enflasyon Raporu toplantısı başlıyor. 2026’nın ilk toplantısı Başkan Fatih Karahan’ın sunumu ile gerçekleştirildi. İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda Başkan Karahan’ın açıklamaları yakından takip edildi. Merkez Bankası’nın 2026 tahmini değişti. İşte Başkan Karahan'ın öne çıkan açıklamaları...

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Enflasyon Raporu toplantısı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunumu ile başladı. 2026’nın ilk toplantısında Başkan Karahan’ın sunumundaki başlıklar yakından takip edildi..

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELMİŞTİ!

Ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde aylık yüzde 4.84 gelmişti. Yılın enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinden dolayı bugün 2026 hedeflerinde bir revizyon olup olmayacağı yakından takip edilecek.

2026 ENFLASYON HEDEFİ NE OLARAK BELİRLENMİŞTİ?

2026 için enflasyon hedefi yüzde 13-19 aralığındaydı, hedef ise yüzde 16 olarak belirlenmişti.

BAŞKAN KARAHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında Karahan’ın konuşmalarında öne çıkanlar ise şu şekilde:

“Sıkı para politikasının sonuçları kademeli olarak almaya devam ettik. Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda katettiğimiz mesafeyi önemsiyoruz. Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmek amacıyla tüm para politikası araçlarını kullanacağımızı belirtmek isterim. Enerji dışı emtia fiyatları, son dönemde gözlenen oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu.

Gelişmiş ülke para politikalarını geniş etkileri nedeniyle yakinen takip ediyoruz. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, indirimin zamanlaması ve büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte. Sanayi ve hizmet üretim endeksleri yatay bir seyir izledi.

Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.

Çıktı açığı göstergelerinin ortalaması, önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar yukarı kaymakla birlikte, son çeyrekte halen negatif düzeye işaret ediyor.

Altın hariç perakende satışlar son çeyrekte bir miktar hızlansa da eğilimin altında.

Kart harcamalarının son çeyrekte bir miktar arttığını görüyoruz. Talebe ilişkin verilere bir bütün olarak bakılmalı. Talep koşullarının dezenflasyon sürecine karşı verdiği desteğin devam ettiğini görüyoruz. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Gıda enflasyonu özellikle son 6 aylık dönemde oldukça oynak bir seyir izledi. Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi. Ocak döneminde özellikle sebze fiyatlarındaki gelişmeler öne çıktı. Bu etkilerin Şubat'a kayması da öngörülüyor.

Medyan enflasyonun ılımlı seyrini sürdüğünü görüyoruz. Trend enflasyonunda da yukarı yönlü hareket görülüyor. Bu gelişmeler sıkı duruşumuzu korumamız gerektiğini gösteriyor.

2026 yılında, cari açığın bir miktar yükselmekle birlikte ılımlı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz.

ENFLASYON GELİŞMELERİ

Dezenflasyon süreci devam ediyor. Bir önceki Rapor dönemine kıyasla, tüketici enflasyonu 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7’ye geriledi. Gıda enflasyonu oynak bir seyir izlemektedir. Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.

Ocak ayında enflasyonun ana eğilimi döneme özgü bir yükseliş kaydetmiştir. Öte yandan, öne çıkan ana eğilim göstergelerinden olan medyan enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. 2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu.

2025 yılında hizmet enflasyonun yüksek seyrinde kira ve eğitim masrafları etkili oldu. Bununla birlikte 2025’te her iki kalemde de enflasyon düşüşlerinin yaşandığını belirtmeliyim. Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonun yıl sonunda yüzde 30 ile yüzde 36 arasında olacağı tahmin ediliyor. Son düzenlemeler eğitim sektöründeki dezenflasyonu destekleyecektir

Enflasyon beklentilerinde ise, sektörler genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğilimi sürüyor.

PARA POLİTİKASI KARARLARI

Öncü veriler enflasyonun gıdanın öncülüğünde arttığını gösteriyor. Ocak ayı politika faizini 100 baz puan indirdik. Sıkı para politikası duruşumuzu uygulamada tutuyoruz. Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu şekilde devamını sağlamak için, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz.

Veriler, politika faizi adımlarımızın, mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını gösteriyor. Kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle uyumlu tutmak ve parasal aktarımı güçlendirmek amacıyla son dönemde ilave adımlar attık. TL mevduat payının yaklaşık yüzde 59 ile tarihsel ortalamasına yakın seyrettiğini görüyoruz.

Enflasyon düştükçe risk göstergelerin olumlu seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik için 2025 enflasyon ara hedefi ile ilgili açıklama yapmak istiyoruz. 2025 yıl sonunda enflasyon, ara hedefimiz olan yüzde 24'ün 6,9 puan üzerinde gerçekleşti.

ENFLASYON HEDEFLERİ

2026: yüzde 15 ile yüzde 21

2027: yüzde 6 ile yüzde 12

Ara hedefleri ise koruduk. 2028 ara hedefi ise yüzde 8 olarak belirledik. Orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar sağlamasını hedefliyoruz. Ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikasını sürdüreceğiz"

