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Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor: Gözler 20 Ocak'taki Merkez Bankası kararında

13.01.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 20 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Analistler Merkez'in faizlerin yüzde 14'te sabit tutulacağı yönünde görüş bildirdi.

Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor: Gözler 20 Ocak'taki Merkez Bankası kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 14'ü faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, ekonomistlerden 1'i faizin 125 baz puan indirimle yüzde 12,75'e çekileceği tahmininde bulundu. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen ekonomistlerden 3'ü Nisan, 1'i Temmuz, 1'i Eylül, 1'i ise 2023 yılının Şubat ayında ilk faiz değişikliğine gidileceği öngörüsünde bulundu.

2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 8 ekonomistin medyan tahmini yüzde 13,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu.

Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 11,50 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 9,00 - 25,00 aralığında oluşmuştu. TCMB, geçen yıl gösterge faizini Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.

TCMB faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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