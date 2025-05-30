FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yılın ilk Finansal İstikrar Raporu yayımlandı! Başkan Karahan'dan 'dezeneflasyon' vurgusu...

Merkez Bankası yılın ilk Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Raporda yapılan değerlendirmelerde "Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmektedir" dedi. Ayrıca, raporda Başkan Fatih Karahan'ın da değerlendirmelerine yer verildi.

Yılın ilk Finansal İstikrar Raporu yayımlandı! Başkan Karahan'dan 'dezeneflasyon' vurgusu...
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk "Finansal İstikrar Raporu"nu yayımladı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın değerlendirmelerine yer verildi. Karahan değerlendirmesinde "Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmektedir" dedi.

iStock-1460833722

Raporda değerlendirmelerde bulunan Karahan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak finansal istikrara ilişkin konuları yakından izliyoruz ve son gelişmelerin bir özetini yılda iki defa yayımlanan Finansal İstikrar Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Finansal İstikrar Raporu’nun önceki sayısından bu yana, finansal koşullardaki sıkılık korunurken dezenflasyon süreci devam etmektedir.

"UYUMLU SEYRETMEKTEDİR"

iStock-1478375155 (1)

Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmektedir. Finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentilerdeki gelişmeleri yansıtmaktadır. Politika faizini destekleyici bir araç olarak kullandığımız makroihtiyati çerçevede attığımız adımlar ile yabancı para cinsinden kredi büyümesi yavaşlamış ve parasal aktarım mekanizması güçlendirilmiştir.

"TÜRK VARLIKLARINA OLAN İLGİ ARTTI"

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere rağmen, parasal sıkılığın artırılması ve dezenflasyon sürecinin devamı Türk lirası varlıklara olan ilgiyi desteklemiştir. Nitekim, Türk lirası mevduatın payı yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini korumuştur. Kur korumalı mevduat bakiyesindeki gerileme devam etmiş ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskler önemli ölçüde azalmıştır.

iStock-2152056576

TCMB’nin hızlı reaksiyonu ve kararlı duruşu sayesinde son dönemde yaşanan finansal dalgalanmaların Türkiye’nin ülke risk primi üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur. Bunun bir yansıması olarak firmaların ve bankaların yurt dışı piyasalardan borç yenilemeleri yüksek seyretmektedir. Finansal koşullardaki sıkılığın aktif kalitesi göstergelerine yansıması sınırlı kalmıştır. Ayrıca, bankaların ihtiyatlı karşılık politikaları, sermaye ve likidite tamponları risklerin yönetilebilir seviyede kalmasını sağlamaktadır.

Finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu’muzun 40’ıncı sayısının tüm okuyucular için faydalı olmasını dilerim. "

istockphoto-1063289558-612x612

RAPORDA ÖNE ÇIKANLAR

Raporun genel değerlendirme kısmında öne çıkanlar ise şunlar oldu:

  • Küresel ticaret politikalarında yaşanan belirsizlikler, piyasalarda oynaklığı artırırken portföy yatırımları olumsuz etkilenmiştir.
  • Ticari kredi büyümesi yataya yakın seyir izlerken, mart ayından itibaren büyüme kompozisyonu Türk lirası (TL) lehine gelişmiştir.
  • Bireysel kredi büyümesinde bireysel kredi kartı (BKK) ve ihtiyaç kredisi belirleyici olmaya devam ederken, bireysel kredi büyümesi 2025 yılında bir miktar hız kaybetmiştir.
  • Finansal koşullardaki sıkılaşmanın aktif kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi sınırlı düzeydedir.
  • Reel sektörün finansal borçluluğundaki gerileme devam ederken, borçluluk emsal ülke ortalamasının belirgin altındadır.
  • Hanehalkı borcunun milli gelire oranında belirgin düşük seviye korunurken, finansal varlık kompozisyonunda TL cinsi varlıkların ağırlığı artmıştır.
  • Bankaların TL ve YP likidite tamponlarındaki güçlü görünüm devam etmektedir.
  • Küresel belirsizliklerdeki artışa rağmen, Türk bankalarının yurt dışından temin ettiği YP finansman artmaya devam etmektedir.
  • Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ve fonlama maliyetindeki artışın banka bilançolarına etkisinin yönetilebilir düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.
  • Bankaların kârlılığında toparlanma eğilimi gözlemlenmektedir.

  • Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğinin yasal sınırların üzerinde ve uzun dönem ortalamasına yakın seyretmesi, sektörün dayanaklılığına işaret etmektedir.

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan duyurdu '240 milyona kadar nakit vereceğiz' Bakan duyurdu '240 milyona kadar nakit vereceğiz'
Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Fatih Karahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Toplatılıyor

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Toplatılıyor

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu!

Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.