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Yılın ilk karpuz fideleri ekildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da karpuz fideleri toprakla buluştu.

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da karpuz fideleri toprakla buluştu. İlk hasadın Mayıs ayında yapılması beklenen karpuz için üreticiler geçen sene 20 kuruşa kadar düşen fiyatlara nazaran bu sene fiyatlardan umutlu.
Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra 4, 4 buçuk milyon ton ile ikinci sırada olan Türkiye’nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da fideler Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi’nde dikilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi.
Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilerek pazarda ilk yerli karpuzlar olarak satılacak. Adana’da yıllık yaklaşık 950 bin ton üretilen karpuz, tarla ürünleri içinde yöresel olarak en erkenci ürün olması sayesinde üretici için önemli bir gelir kaynağına sahip.

“Ekimler devam ediyor”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana’da ekim alanlarının Mart ayında belli olacağını belirterek, “Karpuzlar Ocak ayında erkenciler ekilir deniz kenarında. Mart ayının ortalarında ise açık karpuzlar ekilir. Bu nedenle ekim alanları daha belli olmadı. Şu an daha ekimler devam ediyor” diye konuştu.
Geçen sene Adana’da 140 bin dönüm alanda karpuz ekildiğini ve 950 bin ton rekolte olduğunu aktaran Doğan, “Bu sene de dönüm başına gelecek verimi hava şartları belirleyecek. Normal şartlarda kum alanda ekili karpuzda 4 ile 6 ton arası, toprakta ise 7 ile 10 ton arası karpuz verimliliği olur. Bu sene ancak hasat dönemindeki hava şartları rekolteyi belli edecek” ifadelerini kullandı.

“Nakliye karşılamadı”
Karpuz fiyatlarının geçen sene 2,5 liradan satışa çıktığını ancak sezon sonunda 20-30 kuruşa kadar düştüğünü belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Karpuzların geçen sene çoğu nakliyesini bile karşılamadığı için tarlada kaldı. Arz-talep bu sene fiyatları belirleyecek. Yine bunları hep hava şartları belirleyecek" dedi.
Üretici Ramazan ise karpuzun bahçede dönümünün 4 bin 500 TL ile 5 bin TL’ye mal olduğunu vurgulayarak, “4-5 gün oldu başlayalı. Dönüme 5-6 ton karpuz bekliyoruz. İnşallah olur. 150 dönüm kum, 350 dönüm toprak alana karpuz ekiyoruz. Kum daha erken ısınır ve daha hızlı olgunluğa erişir karpuzlar. Ancak kum 5-6 ton karpuz verirse, toprak 7-8 ton verir. 5 bin lirayı rahat buluyor maliyeti dönüm başına. İşçiler pahalı, mazot ve gübre pahalı. Girdilerimiz pahalı bizim. Fiyat da şansımıza artık. İnşallah Allah yardım eder yüzümüzün akıyla bu işten çıkarız" diye konuştu.

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