FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı

İzmir'de tarihi bir yapı daha yeniden hayat buldu. Aslına uygun şekilde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu restorasyon çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken rakamları açıkladı.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in Menemen ilçesinde aslına uygun şekilde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Uraloğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprülerin sayısının 532'ye yükseldiğini, 48 tarihi köprüde ise restorasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 1

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtti. Ulaşım altyapısının yanı sıra bu toprakların hafızasının da korunması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, tarihi yapıların aslına uygun şekilde ihya edilerek gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 2

TARİHİ KÖPRÜLER KÜLTÜR MİRASINA KAZANDIRILIYOR

Uraloğlu, bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan tarihi köprülerin restore edildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 3

KÖPRÜ 166,5 METRE UZUNLUĞUNDA

Tarihi Gediz Köprüsü'nün teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapının 166,5 metre uzunluğa ve 6,7 metre genişliğe sahip olduğunu belirtti. Köprünün 5 açıklığının bulunduğunu ve üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini aktardı.

Güzergahın değiştirilmesinin ardından köprünün Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet vermeye başladığını söyleyen Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmaları sonucunda yapının yeniden işlevsel kimliğine kavuşturulduğunu dile getirdi.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 4

İZMİR'E 24 YILDA 349 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, son 24 yıllık dönemde İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 431 kilometreden 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 366 kilometreden 1017 kilometreye çıkarıldığını kaydetti.

İzmir-İstanbul Otoyolu sayesinde seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate indirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı etaplar halinde devam eden İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini ifade etti.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 5

TARİHİ YAPI ÖZGÜN KARAKTERİ KORUNARAK GÜÇLENDİRİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban da son 24 yılda kara yolu yatırımlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Türkiye'nin bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aştığını söyleyen Elban, ulaşım projelerinin yanında tarihi ve kültürel değer taşıyan eserlerin de yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 6

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nde kemer, tabliye, gergi, rüzgar kirişleri ve ayaklarda onarım ile güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi. Gülşen, çalışmalar sırasında yapının özgün karakterinin korunduğunu ve köprünün geleceğe taşındığını belirtti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise köprünün ilçe tarihi açısından önemine dikkat çekti. Pehlivan, Tarihi Gediz Köprüsü'nün 1935 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ile dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik'in girişimleri sonucunda hizmete açıldığını aktardı.

Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı 7

TÖRENDE KURDELE KESİLDİ

Açılış töreninde AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da konuşma yaptı.

Tarihi Gediz Köprüsü, dua okunmasının ardından kurdele kesilmesiyle yeniden hizmete açıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 arttıMevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 arttı
Ticaret Bakanlığı uluslararası hizmet ticareti verilerini değerlendirdiTicaret Bakanlığı uluslararası hizmet ticareti verilerini değerlendirdi

Anahtar Kelimeler:
İzmir Gediz Menderes köprü ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

4 çocuk Cihangir’de 38 yaşındaki adama dehşeti yaşattı! Feci şekilde dövüp gasp ettiler

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Arda Turan, Fatih Terim konuşuluyordu! Trabzonspor'a çok sürpriz hoca

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.