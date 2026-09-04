Yıllar sonra yeniden hayat buldu! Tarihi köprü hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in Menemen ilçesinde aslına uygun şekilde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Uraloğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprülerin sayısının 532'ye yükseldiğini, 48 tarihi köprüde ise restorasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtti. Ulaşım altyapısının yanı sıra bu toprakların hafızasının da korunması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, tarihi yapıların aslına uygun şekilde ihya edilerek gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

TARİHİ KÖPRÜLER KÜLTÜR MİRASINA KAZANDIRILIYOR

Uraloğlu, bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan tarihi köprülerin restore edildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Tarihi yapıları aslına uygun ihya ederek gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

KÖPRÜ 166,5 METRE UZUNLUĞUNDA

Tarihi Gediz Köprüsü'nün teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapının 166,5 metre uzunluğa ve 6,7 metre genişliğe sahip olduğunu belirtti. Köprünün 5 açıklığının bulunduğunu ve üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini aktardı.

Güzergahın değiştirilmesinin ardından köprünün Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet vermeye başladığını söyleyen Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmaları sonucunda yapının yeniden işlevsel kimliğine kavuşturulduğunu dile getirdi.

İZMİR'E 24 YILDA 349 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, son 24 yıllık dönemde İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 431 kilometreden 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 366 kilometreden 1017 kilometreye çıkarıldığını kaydetti.

İzmir-İstanbul Otoyolu sayesinde seyahat süresinin 8,5 saatten 3,5 saate indirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yapımı etaplar halinde devam eden İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini ifade etti.

TARİHİ YAPI ÖZGÜN KARAKTERİ KORUNARAK GÜÇLENDİRİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban da son 24 yılda kara yolu yatırımlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Türkiye'nin bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aştığını söyleyen Elban, ulaşım projelerinin yanında tarihi ve kültürel değer taşıyan eserlerin de yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edilen Tarihi Gediz Köprüsü'nde kemer, tabliye, gergi, rüzgar kirişleri ve ayaklarda onarım ile güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi. Gülşen, çalışmalar sırasında yapının özgün karakterinin korunduğunu ve köprünün geleceğe taşındığını belirtti.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise köprünün ilçe tarihi açısından önemine dikkat çekti. Pehlivan, Tarihi Gediz Köprüsü'nün 1935 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ile dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik'in girişimleri sonucunda hizmete açıldığını aktardı.

TÖRENDE KURDELE KESİLDİ

Açılış töreninde AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da konuşma yaptı.

Tarihi Gediz Köprüsü, dua okunmasının ardından kurdele kesilmesiyle yeniden hizmete açıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır