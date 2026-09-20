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'Vatandaş ucuz yiyecek' Tezgahta hareketlilik: '3 yıldır zam yapmadık'

Av yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahları hareketlendi. Hamsi, istavrit, palamut ve sardalya tezgahlarda yerini alırken, balık fiyatlarının son 3 yıldır büyük ölçüde değişmediği belirtildi. Balıkçı Kenan Balcı, denizlerdeki bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirterek, "Enflasyonun ateşini balıkçılar söndürüyor" dedi.

'Vatandaş ucuz yiyecek' Tezgahta hareketlilik: '3 yıldır zam yapmadık'

Av yasağının sona ermesiyle balık sezonu başlarken, İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanmaya başladı. Bu sezon özellikle hamsi, palamut ve istavritte yaşanan bolluğun fiyatlara da yansıdığı belirtildi. Balıkçı Kenan Balcı, artan gıda fiyatlarına rağmen balık fiyatlarını mümkün olduğunca uygun seviyede tuttuklarını ifade etti.

"ÜÇ YILDIR BALIK FİYATLARINA ZAM YAPMADIK"

Balıkçı Kenan Balcı, son 3 yıldır balık fiyatlarında artış yapmadıklarını belirterek, "Üç yıl önce hangi fiyatlardan balık satıyorsak bugün de vatandaşımıza aynı şekilde uygun fiyatlarla balık ulaştırmaya çalışıyoruz. Enflasyona inat üç yıldır balığa zam yapmadık" dedi.

Vatandaş ucuz yiyecek Tezgahta hareketlilik: 3 yıldır zam yapmadık 1

HAMSİ 200, PALAMUT 100 LİRADAN BAŞLIYOR

Denizlerde bu sezon balık bolluğu yaşandığını söyleyen Balcı, hamsi, palamut ve istavritin bol miktarda avlandığını belirtti. Balcı, "Bu sene hamsi, palamut ve istavrit denizlerimizden bol bol çıkıyor. Hamsinin kilosu 200 lira. Palamut ise büyüklüğüne göre 100, 120 ve 150 lira arasında satılıyor. Vatandaşlarımız bu yıl bol bol ucuz balık yiyebilecek" diye konuştu.

"BALIK HEM UYGUN HEM BESİN DEĞERİ YÜKSEK"

Balığın artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar için ekonomik seçeneklerden biri olduğunu ifade eden Balcı, besin değerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Balcı, "Balık, hem fiyatı uygun hem de besin değeri çok yüksek bir gıda. Vatandaşlarımız haftada en az iki kez balık tüketmeli. Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza balık yedirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ucuz yiyecek Tezgahta hareketlilik: 3 yıldır zam yapmadık 2

"DENİZLERİMİZDE BOLLUK VAR"

Yaklaşık yarım asırdır balıkçılık yaptığını belirten Balcı, denizlerin doğal bir besin kaynağı olduğunu söyledi. Balcı, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Deniz bize milyarlarca, çeşit çeşit balık veriyor. Altından daha değerli. İçinde katkı maddesi olmayan doğal besin kaynağı balığı bizlere sunuyor. Bizler denizlerimizin her zaman kıymetini bilmemiz gerekiyor. Denizin suyu balık olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ama her sene bol bol balık vermeye devam ediyor" dedi.

"ENFLASYON ATEŞİNİ BALIKÇILAR SÖNDÜRÜYOR"

Balık fiyatlarının son yıllarda büyük ölçüde aynı seviyelerde kaldığını dile getiren Balcı, "Artan fiyatlar karşısında vatandaşımızın uygun ve sağlıklı gıdaya ulaşması çok önemli. Bu yıl denizlerimizde bolluk var. Biz de bu bolluğu vatandaşımıza uygun fiyatlarla yansıtmaya devam ediyoruz. Enflasyonun ateşini balıkçılar söndürüyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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balık balık fiyatları
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