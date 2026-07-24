Yıllarca ihtiyaç duyulmadı! Şimdi talep yağıyor

Van'da son günlerde hava sıcaklıklarının 30 dereceye kadar yükselmesi, klima sektörünü hareketlendirdi. Geçmiş yıllarda serin iklimi nedeniyle klimaya fazla ihtiyaç duyulmayan kentte, artan sıcaklıklar vatandaşların klima kullanımına yönelmesine neden oldu.

Yaz aylarını genellikle serin geçiren Van'da bu yıl etkisini artıran sıcak hava dalgası, ev ve iş yerlerine klima taktıranların sayısını artırdı. Yeni klima satışlarının yanı sıra mevcut cihazların bakım ve onarımına yönelik taleplerde de dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

KLİMA SATIŞI VE BAKIM HİZMETLERİNDE YOĞUNLUK

Klima satışı ve montajı yapan işletmeler, önceki yıllara göre bu yaz sezonunda belirgin bir yoğunluk oluştuğunu ifade etti. Sektör temsilcileri, özellikle son haftalarda hem yeni klima satışlarında hem de bakım ve onarım hizmetlerinde artış yaşandığını, vatandaşların yükselen sıcaklıklardan korunmak için klimaya yöneldiğini dile getirdi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan esnaf Usame Yılmaz, Van'da geçmiş yıllarda klima sektörünün yaygın olmadığını ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klimanın artık ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

KÜRESEL ISINMA KLİMA İHTİYACINI ARTIRDI

Evlerde sıcak nedeniyle uyumanın zorlaştığını belirten Yılmaz, bu durumun klima kullanımını yaygınlaştırdığını ifade etti. Küresel ısınmanın her geçen yıl sıcaklıkları artırdığını söyleyen Yılmaz, bunun klima sektörünü doğrudan etkilediğini belirtti.

Yılmaz, klimanın yalnızca sıcak havalarda serinlik sağlayan bir cihaz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, ticari alanlarda ve doğalgaz bulunmayan yerlerde ısıtmanın da çoğunlukla klimalarla sağlandığını, bunun sektöre ek avantaj sunduğunu dile getirdi.

EVLERDE YILDA BİR, MAĞAZALARDA 4 AYDA BİR BAKIM

Klimaların verimli çalışabilmesi için düzenli bakımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, cihazların tıpkı nefes almakta zorlanan bir insan gibi bakım yapılmadığında tıkanabileceğini söyledi.

Giyim mağazalarındaki klimaların tüy ve yün çekmesi nedeniyle çok daha hızlı tıkandığını belirten Yılmaz, bu cihazların 4 ayda bir bakımdan geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ev ve ofislerde kullanılan klimalar için ise genellikle yılda bir bakım yapılmasının önerildiğini aktardı.

DÜZENLİ BAKIM TASARRUF VE PERFORMANS SAĞLIYOR

Bakım sırasında cihazın tamamen söküldüğünü, iç ünitede bulunan evaporatörün özel ilaçlarla temizlendiğini ve ardından yeniden monte edildiğini anlatan Yılmaz, düzenli bakımın cihazın daha güçlü üflemesini sağladığını belirtti.

Yılmaz, bakımın yalnızca performansı artırmadığını, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmasına ve cihazdan daha yüksek verim alınmasına da önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır