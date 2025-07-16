Yıllardır tartışılıyor! Süresiz nafaka döneminde sil baştan: Aile Mahkemesi "Anayasa'ya aykırı olabilir" dedi, AYM'ye taşındı

Dava, bir yıldan kısa süren bir evlilik sonrası açılan boşanma davasına dayanıyor. Davacı kadın, boşanma talebinin yanı sıra aylık 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca bu nafakanın her yıl TÜFE oranında artırılmasını da istedi.

“SÜRESİZ NAFAKA ANAYASA’YA AYKIRI OLABİLİR”

Mahkeme, taleplerin detayına geçmeden önce temel bir hukuki sorgulama yaptı. Özellikle kısa süren evliliklerde süresiz nafakanın uygulanabilirliğini tartışan Mahkeme, TMK’nın 175. maddesinin Anayasa’daki bazı temel haklarla çeliştiğini ifade etti.

ANAYASAL HAKLARA MÜDAHALE GEREKÇESİ

Ara kararda, süresiz nafaka uygulamasının nafaka yükümlüsünün mülkiyet hakkını, yeniden evlenme ve aile kurma özgürlüğünü kısıtladığı belirtildi.

Bu durumun Anayasa’nın 2, 10, 20, 35 ve 41. maddeleriyle çeliştiği vurgulandı. Mahkeme, özellikle sosyal hukuk devleti ilkesi ve özel hayatın gizliliği gibi temel prensiplere aykırılık oluştuğunu ifade ederek, TMK 175’in iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ANAYASA MAHKEMESİ ESAS İNCELEMEYE BAŞLADI

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuruyu usulden kabul ederek esastan inceleme kararı verdi. Bu gelişme, süresiz nafaka uygulamasının Türkiye’deki yasal geleceğinin yeniden şekillenebileceği anlamına geliyor.

AYM’nin vereceği karar, uzun süredir kamuoyunda tartışılan nafaka sistemine yönelik önemli bir dönüm noktası olabilir.

(CNNTÜRK)