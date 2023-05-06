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Yıllık 12.000 TL’yi geçecek! 4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik: Bağ-Kur ve SGK primi eşitlendiğinde ise…

06.05.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev kadını ve anne için erken emeklilik ve sigorta imkanı geliyor. AK Parti’nin seçimden sonra Meclis’e sunmayı planladığı yasal düzenlemenin detayları ise ortaya çıktı. Buna göre primlerin bir kısmını devlet üstlenecek. Ayrıca doğum borçlanmasında sigortalılık tarihi zorunluluğu kaldırılacak. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SGK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. İşte haberin detayları…

Yıllık 12.000 TL’yi geçecek! 4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik: Bağ-Kur ve SGK primi eşitlendiğinde ise…

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları da belli olmaya başladı. AK Parti’nin 14 Mayıs’taki seçimleri kazanması durumunda yeni getireceği yasal düzenlemeler ile milyonlarca ev kadını ve anneyi hem sosyal güvenceye kavuşturmak hem de erken emekli etmek için çalışmalara başladı. Buna göre sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları sağlanacak.

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Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak. İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

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KISMİ EMEKLİLİK ŞARTI 4500 GÜNE KADAR ÇEKİLEBİLECEK

Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Sadece kendileri değil bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sosyal güvenceden yararlanmış olacak. Kadınlara yapılacak destek yıllık 12 bin lirayı geçecek. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SGK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. Bütün bunlar sayesinde ev kadınları ileride bir emekli maaşına kavuşmuş olacak. Ev kadını aynı zamanda anne ise farklı bir emeklilik sistemi de devreye girecek. Ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak.

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ÇALIŞAN ANNEYE YIPRANMA

Çocuk sahibi ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Daha önce çalışmış belli bir primi olan ya da halen çalışmakta olan annelerin avantajı daha fazla olacak. Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak.

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SİGORTADAN ÖNCE DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN DÜZENLEME

Yüz binlerce annenin uzun zamandır beklediği sigortadan önceki doğumların borçlanması sistemi de gündeme gelecek. Bu gün doğum borçlanması sadece sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için yapılabiliyor ve anneler bu sayede 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor.

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İSTEYENE ESNEK ÇALIŞMA

Anneler bir yandan erken emeklilik imkanlarından yararlanırken bir yandan da esnek ve uzaktan çalışma haklarına kavuşacak. Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak.


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