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Yıllık izin ücretinde zaman aşımına dikkat! Uzman isim süre verdi... Çalışanları ilgilendiriyor

İşçilerin kullanılmayan yıllık izin ücretleri ile ilgili 2012-2017 yılları arası on yıllık zaman aşımı uygulanmış, 2017'de çıkartılan kanunla zaman aşımı süresi 5 yıla indirilmişti. Peki, mevcut durumda yıllık izin ücretleri ile ilgili zaman aşımı nasıl uygulanıyor? Yargıtay'ın bu konudaki kararı ne? Uzman isim konuyla ilgili değerlendirmelerini ve merak edilenleri açıkladı.

Yıllık izin ücretinde zaman aşımına dikkat! Uzman isim süre verdi... Çalışanları ilgilendiriyor
Hande Dağ

Kullanılmayan yıllık izin ücretleri işçiler için önemli konulardan bir tanesi. Özellikle bu konuda zaman aşımı süresi de merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Yargıtay'ın bu konudaki kararı ne? Uzman isim yaşanılan kafa karışıklığına ilişkin tüm merak edilenleri anlattı.

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Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, kullanılmayan yıllık izin ücretleri için farklı dönemlerde farklı zaman aşımı süreleri uygulandığını, Yargıtay'ın 2012-2017 yıllarına ait yıllık izin ücretlerinde zaman aşımı konusunda geçmişte verdiği kararlarda sonradan değişiklik yapması sebebiyle kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde uygulanan zaman aşımı konusunda kafa karışıklığı yaşandığını belirtti.

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İşçilerin ücret, fazla mesai gibi alacaklarında 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulandığına vurgu yapan Kıvanç, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı için geçmişte 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulandığını, söz konusu alacaklarda İş Kanunu'nda hüküm yer almadığı için Türk Borçlar Kanunundaki zaman aşımı sürelerinin dikkate alındığını belirtti.

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TÜM ALACAKLARDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Buna karşılık Kıvanç, yıllık izin ücretlerinde de 2012 öncesinde 5 yıl olan zaman aşımı süresinin 1 Temmuz 2012'den itibaren 10 yıl olarak uygulandığını aktardı.

2017'de çıkartılan İş Mahkemeleri Kanunu'nu işaret eden Kıvanç, bununla işçi alacaklarında zaman aşımı konusunda eşitlik sağlandığını belirtti ve tüm alacaklarda zaman aşımı süresinin 5 yıl olarak belirlendiğini aktardı.

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Kıvanç "İş Kanununa eklenen geçici 8’inci maddede geçiş süreci öngörüldü. Buna göre, İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 25 Ekim 2017 tarihinden önce yıllık izin ücreti ve tazminatlar için işlemeye başlamış bulunan zaman aşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere (on yıl) tabi olmaya devam edecek. Ancak, zaman aşımı süresinin henüz dolmamış kısmı 5 yıldan uzun ise 5 yıllık sürenin geçmesiyle zaman aşımı süresi dolmuş olacak" dedi.

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YARGITAY'IN İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ

Kıvanç devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay 9. Hukuk Dairesi uzun süre, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlük tarihi ile 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlük tarihi arasında yıllık ücretli izin alacağının 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğu yönünde kararlar verdi. 2020 yılında iş davalarına bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile 9. Hukuk Dairesi birleştirildi. Birleşme sonrası konuyu yeniden değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna vardı. 2022 yılından itibaren bu yönde kararlar verdi. Yargıtay, 6098 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihi ile 7036 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25 Ekim 2017 tarihleri arasındaki dönemde de yıllık ücretli izin alacağının tabi olduğu zaman aşımı süresini beş yıl olarak belirledi.

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İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İzin ücretinde beş yıllık zaman aşımı süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren başlar.

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Kullanılmayan yıllık izin ücretinde iş sözleşmesinin ne şekilde sona erdiğinin hiçbir önemi bulunmuyor. İşçi işveren tarafından haklı sebeple işten çıkartılmış olsa da işçi hiçbir haklı gerekçesi olmadan kendisi işten ayrılmış olsa da kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekir"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
yıllık izin ücret
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