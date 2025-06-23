FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Yıllık izin yerine para' ihtimaline uzman isimden net yanıt! 'İşvereni de işçiyi de bağlar'

Yaz sezonu başladı, okullar tatil oldu, bununla birlikte de çalışanlar için yıllık izin dönemi başladı. Pek çok çalışan yıllık izin kullanarak yapacağı tatil için planlamalar yaparken bazıları ise ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak yıllık izne çıkmamayı tercih edebiliyor. Bu noktada da işçinin izne çıkmadan işverenden izin parası alıp alamayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Peki, kullanılmayan izin paraları nasıl alınır? Uzman isim bu soruları tek tek yanıtladı.

'Yıllık izin yerine para' ihtimaline uzman isimden net yanıt! 'İşvereni de işçiyi de bağlar'
Hande Dağ

Yaz sezonunun başlaması ve okulların tatil olmasıyla beraber çalışanlar için yıllık izin dönemi de başladı. İşçiler bu süreçte yapacakları tatil için yıllık izinlerini ne zaman ve ne şekilde kullanacaklarını planlıyor. Kimileri ise ekonomik nedenlerle tatil yapmak için yıllık izne çıkma fikrinden vazgeçebiliyor. İşte bu noktada yıllık izin parasının işverenden istenip istenemeyeceği merak ediliyor.

iStock-1414584372 (4)

"BU YASAK İŞÇİYİ DE İŞVERENİ DE BAĞLAR"

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bu konuyu ele alarak detayları aktardı. Kıvanç yazısında "İşçilerin istirahat hakkı uzun mücadeleler sonucu elde edildi, uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla güvence altına alındı. İş Kanununun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bu yasak işçiyi de işvereni de bağlar. İşveren 'İzne çıkma sana parasını vereyim' diyemeyeceği gibi işçi de 'İzne çıkmayayım, bana parasını ödeyin' diyemez" ifadelerini kullandı.

iStock-1414584841 (1)

Peki, kullanılmamış yıllık izinlerin ücreti nasıl alınır? Kıvanç yazısında bu soruya da yanıt vererek "İşçinin iş yerindeki çalışma hayatı boyunca kullanmamış olduğu yıllık izinler, iş yerindeki çalışmasının sona erdiği tarihte ücrete dönüşür. İş akdinin nasıl sona erdiğinin hiçbir önemi yoktur. İşçi suç işleyerek işten atılsa da haklı bir sebep olmadan işten ayrılsa da kullanmadığı izin günlerinin ücretini iş akdinin sona erdiği tarihte alır. İzin ücreti, işçinin son ücreti üzerinden ödenir" dedi.

iStock-1474210743 (4)

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Elektrikli otomobil sektörüne sıkı denetim!Elektrikli otomobil sektörüne sıkı denetim!

Anahtar Kelimeler:
İşçi para yıllık izin çalışan ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Altın almak yerine 'Paranızı burada değerlendirin'

Altın almak yerine 'Paranızı burada değerlendirin'

Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' mesajı

Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' mesajı

Piyasalarda Hürmüz alarmı, petrolde 5 ayın zirvesi! ABD'li dev bankadan yeni tahmin

Piyasalarda Hürmüz alarmı, petrolde 5 ayın zirvesi! ABD'li dev bankadan yeni tahmin

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.