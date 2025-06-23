'Yıllık izin yerine para' ihtimaline uzman isimden net yanıt! 'İşvereni de işçiyi de bağlar'

Yaz sezonunun başlaması ve okulların tatil olmasıyla beraber çalışanlar için yıllık izin dönemi de başladı. İşçiler bu süreçte yapacakları tatil için yıllık izinlerini ne zaman ve ne şekilde kullanacaklarını planlıyor. Kimileri ise ekonomik nedenlerle tatil yapmak için yıllık izne çıkma fikrinden vazgeçebiliyor. İşte bu noktada yıllık izin parasının işverenden istenip istenemeyeceği merak ediliyor.

"BU YASAK İŞÇİYİ DE İŞVERENİ DE BAĞLAR"

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bu konuyu ele alarak detayları aktardı. Kıvanç yazısında "İşçilerin istirahat hakkı uzun mücadeleler sonucu elde edildi, uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla güvence altına alındı. İş Kanununun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bu yasak işçiyi de işvereni de bağlar. İşveren 'İzne çıkma sana parasını vereyim' diyemeyeceği gibi işçi de 'İzne çıkmayayım, bana parasını ödeyin' diyemez" ifadelerini kullandı.

Peki, kullanılmamış yıllık izinlerin ücreti nasıl alınır? Kıvanç yazısında bu soruya da yanıt vererek "İşçinin iş yerindeki çalışma hayatı boyunca kullanmamış olduğu yıllık izinler, iş yerindeki çalışmasının sona erdiği tarihte ücrete dönüşür. İş akdinin nasıl sona erdiğinin hiçbir önemi yoktur. İşçi suç işleyerek işten atılsa da haklı bir sebep olmadan işten ayrılsa da kullanmadığı izin günlerinin ücretini iş akdinin sona erdiği tarihte alır. İzin ücreti, işçinin son ücreti üzerinden ödenir" dedi.