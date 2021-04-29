Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! ‘Evinin önünde intihar ederim!’

Burada ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk', ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?', ‘Cebimde Kelimeler', ‘Otogargara', ‘Bana Bir Şeyhler Oluyor' gibi oyunları kaleme aldı. Ardından Demet Akbağ ile başrol olarak oynadığı ‘Bir Demet Tiyatro' adlı oyunu yazdı. 2001 yılında hem yazıp oynadığı hem de yönettiği Vizontele isimli ilk uzun metraj filmini çekti. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkurt özel ödülü sahibidir.

Yılmaz Erdoğan, 1991’de Sanem Oktar ile evlenmiş ve 1998’de ayrılmıştır. Bu evlilikten Berfin isimli bir kızı bulunmaktadır. Yılmaz ikinci evliliğini 2006 yılında Belçim Bilgin ile yapmış 2018 yılında boşanmıştır. Erdoğan’ın bu evlilikten ise Rodin isimli bir oğlu bulunuyor. Yılmaz Erdoğan, 1.77 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur. Yılmaz Erdoğan yönettiği filmler: 2013 – Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi) 2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi) 2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi) 2005 – Organize İşler (Sinema Filmi) 2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi) 2000 – Vizontele (Sinema Filmi) Yılmaz Erdoğan’ın rol aldığı diziler ve filmler: 2018 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Asım Noyan) (Sinema Filmi) 2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi) 2017 – Güzel Adam Süreyya (Seslendiren) (Sinema Filmi) 2016 – Ekşi Elmalar (Aziz) (Sinema Filmi) 2015 – Bana Masal Anlatma (Rıza’nın Babası) (Sinema Filmi) 2015 – 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi) 2014 – The Water Diviner (Binbaşı Hasan) (Sinema Filmi) 2014 – Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi) 2013 – Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi) 2012 – Words With Gods (Sinema Filmi) 2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi) 2011 – Bir Zamanlar Anadolu'da Komiser Naci) (Sinema Filmi) 2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi) 2009 – Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi) 2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Kendisi) (TV Dizisi) 2008 – Kalpsiz Adam (TV Dizisi) 2008 – Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi) 2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi) 2005 – Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi) 2003 – Vizontele Tuuba (Deli Emin) (Sinema Filmi) 2003 – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Adnan) (Video) 2000 – Vizontele (Deli Emin) (Sinema Filmi) 1995 – Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi) 1994 – İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi) 1993 – Umut Taksi (TV Dizisi) 1993 – Haşlama Taşlama (TV Dizisi) 1991 – Siyabend-ü Xece (Xece’nin Abisi) (Sinema Filmi) 1986 – Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi) Kitapları: Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları) Cebimde Kelimeler (Oyun) Otogargara (Oyun) Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri) Anladım (Şiir) Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar – Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.) Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme) Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun) Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir) Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları) Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun) Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)