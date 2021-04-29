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Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! ‘Evinin önünde intihar ederim!’

29.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Yılmaz Erdoğan, aldığı tehdit mesajlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz Erdoğan, Nurettin K. adındaki şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin Türk lirası alacağı olduğunu iddia ederek kendisine çok sayıda mesaj attığını belirtti.

‘Evinin önünde intihar edeceğim’ tehdidi

Yılmaz Erdoğan, "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikâyetçiyim" dedi.
Hakkâri'de yaşayan Nurettin K., yalnızca parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını ifade etti.

Dosya kapandı

Dosya kapandı
Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma sürerken Yılmaz Erdoğan, şikâyetinden vazgeçince dosya kapandı.
Yılmaz Erdoğan kimdir?
4 Kasım 1967’de Hakkâri’de doğan Yılmaz Erdoğan, ilk ve ortaokulu bitirmesinin ardından Ankara Aydınlıkevler Lisesi’nde eğitimini sürdürdü.
Lisenin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni kazanan Yılmaz Erdoğan, İstanbul Kocamustafapaşa’da arkadaşlarıyla beraber yaşamaya başladı.
İTÜ’deki eğitimini yarıda bırakarak Ferhan Şensoy’un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katıldı. Ardından Levent Kırca´nın ‘Olacak O Kadar’ isimli tv programında başyazar olarak çalıştı. TRT´de yayınlanan ‘Umut Taksi’ ismindeki dizinin yazarıdır. Ayrıca bu dizide rol almıştır.
Bir Demet Tiyatro adlı dizideki Mükremin Çıtır karakteri ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamış, aynı zamanda bu dizinin senaristliğini de yapmıştır. 1994 yılında Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi’ni kurdu.
Burada ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk', ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?', ‘Cebimde Kelimeler', ‘Otogargara', ‘Bana Bir Şeyhler Oluyor' gibi oyunları kaleme aldı. Ardından Demet Akbağ ile başrol olarak oynadığı ‘Bir Demet Tiyatro' adlı oyunu yazdı. 2001 yılında hem yazıp oynadığı hem de yönettiği Vizontele isimli ilk uzun metraj filmini çekti. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkurt özel ödülü sahibidir.
Yılmaz Erdoğan, 1991’de Sanem Oktar ile evlenmiş ve 1998’de ayrılmıştır. Bu evlilikten Berfin isimli bir kızı bulunmaktadır. Yılmaz ikinci evliliğini 2006 yılında Belçim Bilgin ile yapmış 2018 yılında boşanmıştır. Erdoğan’ın bu evlilikten ise Rodin isimli bir oğlu bulunuyor. Yılmaz Erdoğan, 1.77 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur. Yılmaz Erdoğan yönettiği filmler: 2013 – Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi) 2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi) 2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi) 2005 – Organize İşler (Sinema Filmi) 2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi) 2000 – Vizontele (Sinema Filmi) Yılmaz Erdoğan’ın rol aldığı diziler ve filmler: 2018 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Asım Noyan) (Sinema Filmi) 2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi) 2017 – Güzel Adam Süreyya (Seslendiren) (Sinema Filmi) 2016 – Ekşi Elmalar (Aziz) (Sinema Filmi) 2015 – Bana Masal Anlatma (Rıza’nın Babası) (Sinema Filmi) 2015 – 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi) 2014 – The Water Diviner (Binbaşı Hasan) (Sinema Filmi) 2014 – Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi) 2013 – Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi) 2012 – Words With Gods (Sinema Filmi) 2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi) 2011 – Bir Zamanlar Anadolu'da Komiser Naci) (Sinema Filmi) 2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi) 2009 – Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi) 2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Kendisi) (TV Dizisi) 2008 – Kalpsiz Adam (TV Dizisi) 2008 – Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi) 2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi) 2005 – Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi) 2003 – Vizontele Tuuba (Deli Emin) (Sinema Filmi) 2003 – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Adnan) (Video) 2000 – Vizontele (Deli Emin) (Sinema Filmi) 1995 – Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi) 1994 – İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi) 1993 – Umut Taksi (TV Dizisi) 1993 – Haşlama Taşlama (TV Dizisi) 1991 – Siyabend-ü Xece (Xece’nin Abisi) (Sinema Filmi) 1986 – Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi) Kitapları: Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları) Cebimde Kelimeler (Oyun) Otogargara (Oyun) Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri) Anladım (Şiir) Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar – Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.) Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme) Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun) Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir) Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları) Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun) Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan İstanbul
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