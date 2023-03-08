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YKS BAŞVURU EKRANI: YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

08.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tarihi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. YKS başvuru ve sınav tarihi hakkında ÖSYM tarafından yapılan açıklamada detaylar belli oldu. Buna göre başvurular bugün başladı. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

YKS BAŞVURU EKRANI: YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Heyecanla beklenilen üniversite sınavı 2023 yılında haziran ayında yapılacak. YKS başvuruları bugün saat 12:00'de başladı. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecekler. Her bir oturum için 115 TL sınav ücreti ödenecek.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

ösym-sınav-takvimi

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.

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