YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? YKS 2023 sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. YKS 2023 sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite sınavına giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar bu hafta erişime açılacak. Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. Daha önce açıklanan sonuçlara bakıldığında açıklamanın daha erken yapılma ihtimali bulunuyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

