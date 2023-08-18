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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den "YKS tercih sonuçları açıklandı" son dakika duyurusu bekleniyor!

18.08.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına giren adaylar sınav sonuçları açıklandıktan sonra üniversite tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den "YKS tercih sonuçları açıklandı" son dakika duyurusu bekleniyor!

"YKS tercih sonuçları açıklandı" son dakika duyurusu üniversite sınavına girdikten sonra ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından bekleniyor. Üniversite sınav sonuçları sonrası T.C. kimlik numarası ile şifrelerini girerek sisteme giriş yapan üniversite öğrencisi adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi gözler ÖSYM'de ve 2023 YKS tercih sonuçları açıklamasında. sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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