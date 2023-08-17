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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler Sonuc.osym.gov.tr ekranında

17.08.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları 2023 yılında da büyük bir heyecan içinde bekleniyor. İki oturumda gerçekleşen YKS sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde başladı. Tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite tercih sonuçları için adayların gözleri ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için gözler Sonuc.osym.gov.tr ekranında

YKS tercih sonuçları son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapmaya başladılar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2023? İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. 27 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de başlayan tercih süreci 8 Ağustos Salı günü saat 23:59'da son buldu.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

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2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

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YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

optik form

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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