YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr üniversite yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları 2023 yılında da büyük bir heyecan içinde bekleniyor. İki oturumda gerçekleşen YKS sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite tercih sonuçları için adayların gözleri ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı ve etaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

