Yoğunluk arttı! Yarın son gün, 'Süre uzatılmayacak' 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak

Eski tip ehliyeti olanlar için yarın son gün. 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın doluyor. B sınıfı eski tip sürücü belgesi kullanan kişiler, 31 Ekim'e kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz sayılacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Yoğunluk arttı! Yarın son gün, 'Süre uzatılmayacak' 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

Yoğunluk arttı! Yarın son gün, Süre uzatılmayacak 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak 1

"SÜRE UZATILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."
Yoğunluk arttı! Yarın son gün, Süre uzatılmayacak 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak 2

7 BİN 438 TL OLACAK

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 15 TL ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 TL 60 kuruşa yükselecek. Yarına kadar ehliyet yenileme işleminin gerçekleştirilmesi durumunda fazladan ücret ödeme zorunluluğu kalmayacak.
Yoğunluk arttı! Yarın son gün, Süre uzatılmayacak 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak 3

NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.
Yoğunluk arttı! Yarın son gün, Süre uzatılmayacak 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak 4

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 TL'lik başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Yoğunluk arttı! Yarın son gün, Süre uzatılmayacak 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 TL olacak 5

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
AAKaynak: AA

