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Yoğunluk oluştu! Altın fiyatları yükseldi, vatandaş gümüşe yöneldi

05.04.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan altın fiyatları sonrası vatandaşlar gümüşe yöneldi. Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterse de altın fiyatları daha çok arttı. Yaklaşan düğün sezonu öncesi altın almakta zorlanan vatandaş gümüşe yöneldi. Düğün hazırlıklarının da başlamasıyla geçtiğimiz yıllarda sakin geçen zamanlarda gümüşçülerde yoğunluk oluştu.

Yoğunluk oluştu! Altın fiyatları yükseldi, vatandaş gümüşe yöneldi

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatları 18 ayın zirvesini görmüştü. Artan altın fiyatlarına karşı vatandaş alternatif arayışına geçti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla düğün sezonu hazırlıkları da başladı. Vatandaş düğün hazırlığını yaparken Altın yerine gümüşe yöneldi. Kış aylarında normalde iş yoğunluğu olmayan gümüşçülerde durumlar tersine döndü. Düğün hazırlıklarının da başlamasıyla geçtiğimiz yıllarda sakin geçen zamanlarda gümüşçülerde yoğunluk oluştu.

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'VATANDAŞ ALTIN YERİNE GÜMÜŞE YÖNELDİ'

Eskişehir’de uzun yıllardır gümüşçülük yapan Meryem Ercan, alyans, gerdanlık, set gibi ürünlerde Altın ile gümüş kıyaslandığında maliyet olarak çok büyük farkların çıktığını söyledi. Bundan dolayı vatandaşın düğün hazırlığını bile gümüşle yaptığını belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

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'GÜMÜŞ FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI'

“Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Hem döviz kurları, hem hammaddeye gelen zamlar hem de kaplaması olan rodyuma gelen zamlar gümüş fiyatlarını arttırdı. Normal şartlarda kış aylarında işlerimiz sakin olurdu. Fakat bu yıl kış aylarında da yoğunluk vardı. Gümüş fiyatları artsa da Altın fiyatları daha da çok arttı. Vatandaş Altın yerine gümüşe yöneldi. Düğün için yapılan alışverişler de arttı. Altın alyans yerine artık gümüş alyans tercih ediyorlar. Altın alyansın çifti 8 ile 10 bin lira arası değişirken gümüşte 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Gerdanlıklarda da durum bu şekilde seyredir. Altın gerdanlıklar 20 bin lira civarındayken gümüş gerdanlıkları ve setleri bin ile bin 500 lira arasında satıyoruz. Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor. Vatandaş düğün hazırlığında dahi gümüşe yöneldi.” (İHA)

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